Davvero geniale! Metti una spugna in lavatrice e scopri cosa accade

By

Basta mettere una spugna all’interno della lavatrice per dire addio ad un problema comune che affligge tutti.

Mettete una spugna in lavatrice e vedete cosa accade. Sembra un trucco magico, una cosa semplicissima per risolvere un problema comune che attanaglia tutti coloro che posseggono animali domestici in casa.

Avere un amico peloso che ci riempie la vita di gioia è meraviglioso ma essere inondati dai suoi peli è davvero un problema molto fastidioso. Chi ha animali in casa sa benissimo di cosa stiamo parlando. Soprattutto nel periodo della muta del pelo, troviamo i pei ovunque, sul letto, sul divano, sui tappeti, per non parlare dei vestiti. Collezioniamo rotolini adesivi nel tentativo di rimuovere i peli prima di uscire di casa per apparire presentabili. Quel che è peggio è che i peli sui vestiti permangono dopo il lavaggio ed è davvero difficile rimuoverli.

Per fortuna abbiamo una soluzione semplice che risolve il problema.

Ecco cosa accade se metti una spugna in lavatrice

Accade che puoi dire finalmente addio ai peli dei tuoi animali domestici sui tuoi vestiti. Non ti sembra una notizia meravigliosa? Pensa a quanto sarebbe fantastico non trovare più peli sul bucato fresco di lavaggio.

E pensare che per rimuovere i peli di animali domestici dal bucato basta mettere nel cestello della lavatrice una semplice pugna per piatti, a saperlo prima!

La spugna dovrebbe essere preferibilmente nuova e va inserita nel cestello insieme al bucato. La spugna fungerà da calamita e attrarrà i peli intrappolandoli sul lato verde abrasivo.

Esistono anche altri rimedi utili per lo stesso problema. I peli entrano spesso nelle fibre dei vestiti in profondità e restano bloccati negli indumenti. Tra le diverse soluzioni che aiutano a rimuovere i peli indesiderati dal bucato in lavatrice abbiamo:

L’uso dell’aceto bianco

L’aceto bianco è un detergente naturale molto efficace nel risolvere i problemi domestici. Anche nel caso di peli sugli indumenti basta aggiungere circa 120 ml di aceto bianco nello scomparto dell’ammorbidente. L’acido acetico presente nell’aceto bianco eliminerà i peli di animali dalla lavatrice.

L’uso delle palline di asciugatura

Esistono in commercio alcune palline che vanno inserite nel cestello dell’asciugatrice e che favoriscono la distensione delle fibre dei vestiti. Utilizzate in lavatrice queste palline aiutano a catturare i peli degli animali che transitano in lavatrice durante il lavaggio. Basta inserirne un paio nel cestello dell’ elettrodomestico prima di avviare il lavaggio.

Vuoi sapere cosa accade invece se metti l’aspirina in lavatrice? Mette l’aspirina nella lavatrice, questa astuzia diventa virale sul web.

Ricordate di pulire spesso il filtro della lavatrice per evitare l’accumulo di peli e capelli che ostruiscono l’eliminazione dei peli sul bucato. Ora puoi goderti finalmente le coccole con i tuoi amici pelosi senza il fastidio di avere peli sui vestiti.