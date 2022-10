I pantaloni si stropicciano nell’armadio? Perché non conosci questo metodo che ti cambierà la vita!

I pantaloni nell’armadio si stropicciano a causa del disordine? Perché non conosci questo metodo che ti cambierà la vita! Scopri in questa guida di stile targata CheDonna come organizzare il tuo armadio dei pantaloni al meglio!

Gli armadi delle donne non bastano mai! Bisognerebbe acquistare guardaroba senza fondo, in modo da poter organizzare tutti i nostri vestiti, accessori e quant’altro! Invece dobbiamo convivere con dei piccoli armadi in cui non entrano tutti i nostri capi d’abbigliamento e si stropicciano e rovinano! Da oggi tutto cambierà, perché stiamo per scoprire il metodo per organizzare il vostro armadio dei pantaloni che vi risolverà ogni problema!

Il mondo del fashion è diventato talmente vasto che low-cost che spesso acquistiamo più di ciò che veramente ci serve.

I più se consideriamo la velocità con cui cambiano le tendenze e la nostra necessità di stare al passo con le mode e il conseguente shopping di stagione finiamo per incrementare i nostri possedimenti.

Gli armadi che abbiamo letteralmente non bastano a contenere tutti i capi d’abbigliamento che abbiamo, soprattutto se consideriamo che a causa di quanto detto prima siamo invogliati ad acquistare sempre cose nuove.

Quindi dobbiamo assolutamente trovare una soluzione rapida ed efficace per mantenere ordine all’interno dei nostri armadi.

Ad esempio, come riponete i vostri pantaloni? Spesso, a causa del poco spazio, non li troviamo mai e sono sempre stropicciati.

Da oggi cambierà tutto, perché stiamo per scoprire la soluzione ad ogni nostro problema!

I pantaloni nell’armadio: ecco il metodo rivoluzionario che cambierà la nostra vita e farà più spazio all’interno dell’armadio!

La prima cosa da fare quando si riorganizzano gli spazi interni di una casa è il decluttering, ossia l’azione di eliminare il superfluo. I capi rovinati o che non utilizziamo più vanno riciclati, donati, o nel caso peggiore gettati. Se manteniamo nei nostri spazi cose che non utilizziamo finiamo solo per incrementare il caos. Prima regola dell’ordine? Tenere solo l’essenziale!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come organizzare il nostro armadio dei pantaloni:

per avere i pantaloni sempre in ordine e mai stropicciati dobbiamo cambiare il nostro senso di ordine. Per prima cosa dobbiamo decidere la zona in cui vanno riposti, così da averli in un unica zona. Seconda cosa dobbiamo munirci degli attrezzi giusti. Esistono in commercio delle nuove grucce da pantalone che ci salveranno letteralmente la vita. In pratica su una sola stampella si possono posizionare più pantaloni piegati in due ma non sovrapposti uno all’altro. Ad ogni gruccia ci sono più ganci, ad ogni gancio va riposto un solo pantalone. La cosa positiva di questa gruccia è che i vari ganci non si trovano in orizzontale, ma in verticale. Così facendo non si occuperà spazio nell’armadio e ci sarà più ordine! A proposito, Seno più grande? Con questi trucchetti di stile il tuo look ti farà sentire bellissima!

Adesso che abbiamo scoperto il segreto per avere l’armadio dei pantaloni in ordine non ci resta che aspettare la prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità dal mondo del fashion!