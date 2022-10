Tra Belen e Stefano spunta la vippona: retroscena bollente

Belen e Stefano sono sempre più innamorati e felici, ma sulla coppia esplode la bomba sganciata da Alessandro Rosica.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo essere tornati insieme, sono sempre più uniti, felici e innamorati. La coppia si è anche concessa un romantico weekend a Londra condividendo sui social le foto del soggiorno londinese. Un ritorno di fiamma che sta facendo sognare tutti i fan che amano vedere Belen e Stefano nuovamente insieme. Sulla coppia, nel frattempo, è stata sganciata la bomba da Alessandro Rosica.

Alessandro Rosica, conosciuto sui social come Investigatore Social, sulle pagine del settimanale Mio, parla del flirt che Stefano De Martino avrebbe avuto con Antonella Fiordelisi, concorrente del Grande Fratello Vip 2022.

Antonella Fiordelisi tra Belen e Stefano: le rivelazioni di Alessandro Rosica

Alessandro Rosica, sulla propria pagina Insstagram “Investigatore Social”, aveva parlato del presunto flirt avuto da Stefano De Martino con Antonella Fiordelisi. Sulle pagine del settimanale Mio, Rosica ha svelato dei dettagli.

“Stefano non solo frequentava Antonella Fiordelisi ma anche altre showgirl, proprio come Belen in quel periodo frequentava altri uomini. Loro questo non lo hanno mai nascosto e negato. Ad esempio si è parlato di un flirt tra Belen e Michele Morrone…”, le parole di Alessandro Rosica.

Un flirt di cui Belen era a conoscenza? “Sapeva che lui aveva la sua vita. Non dimentichiamo il presunto flirt con Alessia Marcuzzi: è per questo, si è detto all’epoca, che lei lo aveva buttato fuori di casa. Stefano e Antonella sono rimasti amici. Non si seguono più sui social per ovvie ragioni”, la risposta di Rosica.

Rosica, inoltre, ha parlato del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano sul quale non è pronto a scommettere: “Sono abbastanza complici e non dimentichiamo che hanno un figlio insieme. Io sono certo che questa relazione, comunque, finirà di nuovo. La fedeltà durerà pochi mesi. È una storia malata nata per morire”.

E sulla rottura tra Belen e Antonino Spinalbese da cui la showgirl argentina ha avuto la figlia Luna Marì con cui Stefano ha un rapporto splendido, Rosica ha detto: “Si sono lasciati in modo molto brusco. Si limitano a comunicare solo in virtù delle esigenze della bambina che hanno avuto insieme”