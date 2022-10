Sai gestire una situazione critica? La tua risposta svelerà la tua personalità

Cosa faresti se dovessi risolvere un problema in pochi secondi? Quale sarebbe la tua reazione? La tua personalità potrebbe venire in tuo aiuto

Come ti comporti quando devi prendere una decisione in pochi secondi? Forse non sai che la tua personalità altera la tua capacità di scelta quando sei coinvolta in una situazione particolarmente stressante. Ed è proprio ciò che proveremo a fare oggi, dovrai immaginare una situazione di potenziale pericolo e fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Vediamo cosa sai fare!

Immagina di trovarti in auto, di notte, insieme ad un tuo amico. Sei alla guida e la persona accanto a te sta dormendo. Lui ha bevuto e tu sei la più responsabile. Lo stai riportando a casa ma, ad un certo punto, ti imbatti in un passaggio ferroviario senza barriere. Devi attraversare i binari facendo attenzione al passaggio del treno. Proprio mentre acceleri, l’auto si spegne, guardi verso destra e fai una terribile scoperta.

Un treno si sta avvicinando verso voi due, il tuo amico non si sveglia e tu hai pochi secondi per prendere una decisione. Cosa fai? Ti diamo tre opzioni: scendi dall’auto e ti salvi, provi fino alla fine a svegliare il tuo amico, chiami i carabinieri. Fai la tua scelta e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca del profilo abbinato alla tua decisione. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica perché si tratta di un semplice passatempo che vogliamo offrire alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

I profili del test: qual è la tua vera personalità?

Scendi immediatamente dall’auto: anche se potrebbe sembrare la scelta più egoista, è probabilmente quella più logica. Se provassi a svegliare il tuo amico, rischieresti di morire e non riusciresti a salvarlo. O forse avreste qualche possibilità? La tua personalità ti spinge a prendere la decisione più semplice ed è proprio così che ragioni nella tua vita. Non ti piacciono le complicazioni, scegli sempre il percorso più breve, a costo di rinunciare ad alcuni obiettivi importanti che avresti potuto e voluto raggiungere.