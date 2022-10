Potenzia le tue difese con questi rimedi, ti sentirai forte come un leone

By

Con l’arrivo del freddo possiamo ammalarci più facilmente, ma con questi semplicissimi rimedi potrai rafforzare il tuo sistema immunitario in pochissimo tempo.

In autunno ammalarsi è davvero facilissimo. La colpa non è solo dell’avvento del freddo, ma è anche in un certo senso nostra.

Quando infatti iniziamo a sentire che il caldo estivo ci sta piano piano abbandonando, inizialmente spesso manteniamo ancora la guardia abbassata ed evitiamo di coprirci adeguatamente e, soprattutto, dimentichiamo di mettere in atto delle piccole accortezze che possono aiutarci a rafforzare il nostro sistema immunitario.

Dobbiamo però prima premettere una cosa: quest’ultimo è composta da una rete di cellule, tessuti e organi che, lavorando in sinergia, difendono il nostro corpo da virus e batteri, che possono generare infezioni.

Quando il sistema è sano – quindi tutti riescono a lavorare bene insieme – riesce a riconoscere tutti i possibili “nemici” ed a contrastarli. Quando, invece, non lo è, lascia che questi entrino nell’organismo umano, che resta comunque un ambiente di riproduzione ideale per molti microrganismi.

Detto ciò, cosa possiamo fare per riuscire a rafforzare il nostro sistema immunitario? Ecco alcune semplici regole da seguire.

Come rafforzare il sistema immunitario in autunno, quando arriva il freddo? Esistono vari metodi.

In primis, lo stile di vita sano è tutto. Questo significa tutto e niente, potrebbe pensare qualcuno, ma in realtà ci sono un insieme di tante piccole accortezze che possono migliorare la tua vita in pochissimo tempo.

La prima regola generale è non fumare: questa infatti è una pratica che fa male da diversi punti di vista, ma che di sicuro non ci aiuta a non ammalarci, anzi.

La seconda è mangiare sano. C’è un nesso tra sistema immunitario e dieta? Sì, perché attraverso quello che ingeriamo, possiamo introdurre nel nostro organismo nutrienti necessari per restare sempre in buona salute.

Ma qual è la dieta migliore, che ci consente cioè di restare in salute? Quella varia, dove per varia si intende che riesca a contenere la maggior parte dei nutrienti. Quindi sì a tutto, ma non in enormi quantità.

A questo proposito, se vuoi mangiare solo alimenti benefici per il tuo organismo anche quando mangi fuori, ecco cosa devi fare.

Allo stesso modo, anche l’esercizio fisico gioca un ruolo fondamentale nel rafforzare le nostre difese immunitarie. Questo, infatti, favorisce la circolazione, cosa che a sua volta fa sì che le cellule che compongono il nostro sistema immunitario possano essere libere di muoversi come vogliono, esercitando il ruolo previsto.

Vi è poi anche lo stress, che gioca un ruolo fondamentale anche sul sistema immunitario. Le situazioni che possono generarlo, infatti, ritardano la produzione di anticorpi e sopprimono l’attività dei linfociti T.

Uno studio condotto della Ohio State University ha rivelato che lo stress interrompe le comunicazioni tra il sistema nervoso, il sistema endocrino (ormonale), e il sistema immunitario, che normalmente dovrebbero essere sempre in stretto contatto.

Cosa fare quindi? Sarebbe bene ridurre al minimo le situazioni di stress, ovviamente nei limiti del possibile.

Infine, c’è da capire quanto il freddo sia collegato strettamente con la risposta del sistema immunitario. Tecnicamente, secondo gli esperti, non è così: quello che ci induce ad ammalarci di più in autunno ed in inverno è il maggiore tempo che trascorriamo all’interno degli spazi chiusi, in cui proliferano di più germi e batteri.

C’è da aggiungere però che si pensa che le basse temperature possano portare ad un incremento dei livelli di alcune citochine, proteine ed ormoni che fanno da messaggeri nel sistema immunitario. Ma su questo c’è ancora un grosso punto interrogativo.

In ogni caso, nell’incertezza è sempre bene coprirsi quanto più possibile, evitare di esporsi troppo alle basse temperature, vestirsi sempre adeguatamente.

Se poi stiamo per molto tempo in luoghi chiusi, sarebbe opportuno lavare spesso le mani, per evitare che eventuali microrganismi con cui veniamo a contatto possano arrivare nella nostra bocca oppure nei nostri occhi ed entrare nel nostro organismo.

A tutte queste regole dobbiamo aggiungere però un dato importante. Anche l’età potrebbe giocare un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario. Dobbiamo infatti ammettere questa rallenta con il passare del tempo.

Da un certo punto in poi della propria vita, infatti, anche dopo una semplice influenza si faccia maggiore fatica a guarire, dal momento che ci sono meno cellule che difendono il corpo. Dobbiamo specificare che comunque questo ovviamente è un dato molto soggettivo: ognuno invecchia a modo suo, in tutti i sensi.

Questo però ci serve per capire che ogni organismo è a sé e che ognuno quindi reagisce a modo suo. Mettere in atto queste piccole accortezze, però, può essere sempre utile. Del resto, tentar non nuoce.