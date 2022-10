Il freddo è alle porte, ricorda di usare questo prodotto make up per proteggere la tua pelle

Per un make up a prova di freddo, c’è un prodotto in particolare che non può mai mancare nella tua routine beauty.

Se soffri di pelle arrossata sai benissimo che è molto difficile da coprire con il trucco tradizionale, soprattutto nei periodi più freddi dell’anno. Sia che si tratti di rosacea o rossori causati da macchie o irritazioni, il problema è sempre lo stesso.

Anche i correttori più resistenti e i fondotinta ad alta copertura non riescono a coprire fino in fondo i rossori. Per questa ragione dovresti includere nella tua routine di bellezza il correttore verde. Magari non ne hai mai sentito parlare, però può fare miracoli quando si tratta di coprire i rossori. Si tratta di uno degli strumenti di make up anti-rossore più efficaci in circolazione ed è anche semplice da usare, una volta che si conosce la tecnica di applicazione corretta.

Il prodotto make up per combattere il rossore

Il correttore verde è un modo semplice ed efficace per neutralizzare i rossori. Può sembrare confuso quando lo si vede per la prima volta, ma ti garantiamo che funziona perfettamente per questa tipologia di problema cutaneo.

Ma perché si utilizza proprio il colore verde? Quest’ultimo è posizionato all’opposto del rosso, il che significa che quando si applica un prodotto per il trucco verde su un’imperfezione rossa, si neutralizza il colore. La stessa cosa funziona con le occhiaie bluastre. Se si corregge il colore con un correttore color pesca, le occhiaie non appariranno così evidenti. Perché, ancora una volta, l’arancione è l’opposto del blu.

Per quanto riguarda la tonalità del colore, tieni bene a mente quella della tua pelle. Infatti, per le pelli molto chiare, che sono anche un po’ più inclini al rossore, si consiglia un verde chiaro. Le pelli leggermente più scure si adattano meglio a un verde più scuro. Inoltre, dipende anche da cosa si sta coprendo. Se per esempio si tratta di un piccolo rossore dovuto all‘acne, è necessario un verde più chiaro. Quando si usa il correttore verde, è meglio usarlo sulle carnagioni chiare e medie, dove il colore può ancora essere sfumato per far apparire la pelle nel modo più naturale possibile.

Per quanto riguarda l’applicazione di questo prodotto make up, dopo aver terminato la routine di cura della pelle, applica il primer e il fondotinta. Picchietta leggermente il correttore verde nelle aree che si desidera nascondere. Concludi con un correttore color carne per sfumare il tutto. Non c’è bisogno di stratificare o mescolare prodotti in modo complicato. Basta applicare il correttore verde sulla zona rossa dopo il fondotinta e poi applicare un correttore normale.