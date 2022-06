Mangiare cibi digeribili sgonfia e aiuta a perdere peso. Ecco quali scegliere!

Scopri quali sono i cibi digeribili che possono aiutarti a perdere peso. Inserirli nella tua alimentazione renderà il tuo metabolismo più veloce.

Quando si cerca di perdere peso ogni più piccolo aiuto può essere determinante. Tra i tanti ai quali si può ricorrere c’è quello di far uso di alimenti noti per essere altamente digeribili.

Non impegnare l’organismo nell’elaborazione di alimenti difficili da digerire aiuta infatti il metabolismo ad essere più veloce e dinamico e con la giusta alimentazione può rendere più semplice ottenere dei risultati con la dieta. Oggi, quindi, ti sveliamo quali sono i cibi da prediligere per un’alimentazione leggera, tutta da gustare ed in grado di aiutarti a perdere peso.

Quali sono i cibi digeribili tra cui scegliere

Aver cura della propria salute così come del proprio peso passa anche attraverso la scelta di alcuni alimenti che in quanto digeribili si prestano al meglio sia per il corretto andamento della dieta che per la perdita di peso.

Le possibilità in tal senso sono tante e tra queste ce ne sono di semplicissimi da usare e da consumare.

Il riso

Sebbene si tratti di un alimento con un indice glicemico non propriamente basso, il riso è estremamente digeribile. Per far sì che sia utile ad una dieta basta mangiarlo in modo bilanciato (ad esempio con pollo e olio extra vergine d’oliva) per ottenere un ottimo risultato. Se nelle giuste quantità si rivela quindi uno di quegli alimenti che è possibile consumare sia a pranzo che a cena e che grazie alla sua digeribilità consentirà all’organismo di lavorare meglio.

Le verdure cotte sono tra i cibi digeribili e utili per chi è a dieta

Anche le verdure, se ben cotto, sono estremamente digeribili. Tra le più indicate ci sono la zucca, le carote, le zucchine, le melanzane, i peperoni e i cavoli. Gustarle sia a pranzo che a cena conferisce all’organismo la giusta energia e tutto senza appesantire. Anzi, la digestione sarà così agevolata da rendere il metabolismo più efficiente.

Alcuni tipi di frutta

Anche la frutta rientra tra gli alimenti altamente digeribili. Ciò che conta è scegliere quella giusta. Al primo posto, e a meno che non si abbiano problemi di FOPMAP, c’è la mela che è seguita da ananas e kiwi. In caso di problemi si può optare per della frutta cotta che in quanto tale risulta maggiormente digeribile.

Le uova

Del tutto a sorpresa, le uova emergono tra gli alimenti semplici da digerire. Cotte in camicia o alla coque danno il meglio di se e consentono all’organismo di fare il pieno di proteine e di nutrienti contando al contempo su tempi di digestioni molto brevi. Proprio ciò di cui si ha bisogno per vivere al meglio.

Le patate

Se bollite, le patate sono tra gli alimenti più digeribili. Il loro amido, durante la cottura viene infatti rielaborato rendendole digeribili. La presenza di fibre le rende inoltre curative per l’intestino. E ciò vale sia per le patate gialle che per quelle americane.

cA questi cibi si possono aggiungere anche la carne bianca e il pesce. In entrambi i casi è possibile infatti contare su una digestione piuttosto rapida. Questi, insieme a quelli solitamente sazianti ed in grado di aiutare chi è a dieta, renderanno la perdita di peso molto più semplice.

Come sempre, il consiglio è quello di chiedere aiuto ad un nutrizionista, sopratutto in caso di molti chili da perdere. Così facendo potrai contare su un’alimentazione sana, studiata su misura e maggiormente in grado di funzionare.