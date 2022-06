Questi 5 alimenti leggeri ma sazianti aiutano a contrastare la fame nervosa

Se si soffre di fame nervosa ecco 5 alimenti leggeri ma sazianti che possono aiutare a contrastarla senza far ingrassare.

Stress, ansia, noia, tristezza, sono tutti stati d’animo o condizioni che favoriscono l’innescarsi della cosiddetta fame nervosa. Un tipo di appetito che si differenzia da quello naturale e fisiologico che avvertiamo tutti.

La fame nervosa si innesca da fattori psicologici di malessere che non trovano valvole di sfogo e che tendono a rifugiarsi nel cibo. Si tratta di un meccanismo di compensazione messo in atto dall’organismo per sopperire a tali stati d’animo.

Con il risultato di andare a mangiare una quantità di cibo di cui non necessitiamo e di conseguenza ingrassare. Ora se si parla di uno sfizio ogni tanto non possiamo dire che si tratta di fame nervosa, ma se la fame nervosa diventa un’abitudine ecco i 5 alimenti leggeri e sazianti che possono aiutarci a contrastarla.

Contro la fame nervosa prova questi 5 alimenti

Molto spesso non mangiamo per una fame effettiva, ma semplicemente per alleviare uno stato d’animo che ci turba come ansia o stress. Fattori nervosi che implicano uno stato psico-fisico di fastidio e sofferenza.

Il cibo in queste situazioni finisce per diventare un porto sicuro in cui affogare i nostri cattivi umori. E in vista della prova costume tutto questo non fa che generarci ancora più stress e frustrazione.

Ecco che allora possiamo contrastare la fame consumando questi 5 alimenti sani e leggeri che donano senso di sazietà e aiutano a contrastare la fame nervosa.

1) Frutta secca. Tra i cibi che possono aiutare a contrastare la fame nervosa, capaci di donare senso di sazietà ma anche di soddisfare il palato c’è la frutta secca. Uno snack sano e leggero fonte di proteine e Omega 3. Ad esempio le mandorle sono ottime in quanto forniscono vitamina E e B2, sono ottime anche per chi fa sport. Non contando che sono pratiche da portare con sé e quando ci colpisce un attacco di fame possiamo consumarle facilmente.

2) Frutta fresca. Un altro alimento capace di spezzare la fame, toglierci la voglia di dolci e alleviare il senso di fame è la frutta fresca. Ad esempio una banana quando la fame nervosa ci assale può aiutarci ad alleviare il disagio. Ricche di potassio e vitamina B riescono a calmare i nervi e grazie al triptofano aiutano a regolare il nostro umore. Un ottimo rimedio naturale contro la depressione.

3) Olive. Sfiziose quanto basta, le olive sono un alimento ricco di magnesio e triptofano ecco perché aiutano a sintetizzare la serotonina ovvero il neurotrasmettitore del buonumore. Il magnesio invece rilassa il sistema nervoso. Quindi, una piccola porzione di olive, può aiutare a tenere a bada la fame nervosa. Esse inoltre, contengono grassi monoinsaturi e polinsaturi, i cosiddetti grassi buoni che contrastano il colesterolo e le malattie cardiovascolari.

4) Yogurt magro. Possiamo scegliere quello magro o quello greco, ancora più ricco di proteine. I latticini hanno la peculiarità di favorire il sonno e svolgono un’azione sedativa sul sistema nervoso, ecco perché possiamo consumarlo come snack leggero quando arriva la fame nervosa.

5) Bresaola. Se amate i cibi salati tra gli snack salutari da aggiungere per contrastare l’attacco di fame nervosa c’è la bresaola, un salume con il minor contenuto di grassi. Esso è un’ottima fonte di sali minerali tra cui anche lo zinco che aiuta a contrastare la depressione grazie alle sue proprietà antiossidanti.