Sono la coppia più bella e amata di Temptation Island: oggi la vita è cambiata

Da l’esperienza a Temptation Island è passato un po’ di tempo. Oggi la vita della coppia più bella e più amata è cambiata tantissimo. Ecco come sono diventati!

Stiamo parlando di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. La coppia si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico italiano durante la terza edizione del noto reality televisivo, Temptation Island, in onda nel 2015.

Temptation Island è andato in onda dal 25 giugno 2015 e condotto, per sei settimane, da Filippo Bisciglia. E’ stata un’edizione ricca di suspense e di colpi di scena, un po’ come quello che è successo ad Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo.

Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo quando hanno deciso di partecipare allo show condotto da Filippo Bisciglia erano fidanzati da 3 anni. Alessandra aveva 21 anni, ed era insegnante di Zumba, Emanuele, 33 anni, proprietario del solarium che li ha fatti conoscere e incontrare a Napoli.

Era stata lei a scrivere alla redazione di Temptation Island perché aveva delle insicurezza sulla differenza d’età e problemi di gelosie, oltre al fatto che lei avrebbe voluto andare a vivere con lui ma prima di convivere, sposarsi. Oggi a distanza di 7 anni, quanto è cambiata la loro vita insieme?

Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo: oggi felicemente sposi

La coppia formata da Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo, aveva appassionato i telespettatori di Temptation Island. Soprattutto perché durante l’esperienza televisiva lui aveva perso la testa per la single Fabiola, implicando di fatto l’uscita di scena al falò conclusivo come single.

In realtà, Emanuele e Alessandra hanno stupito tutti. Non solo perché alla fine di tutta la produzione l’uomo ha richiesto un falò speciale di confronto per riappacificarsi con la sua anima gemella ma anche perché la coppia, che sta insieme dal 2012 è finalmente convolata a nozze!

Emanuele a Alessandra si sono sposati nell’estate del 2016, esattamente il 15 giugno nella chiesa di Capodimonte. Dopo poco più di un anno, il 25 settembre del 2017 è nata la loro prima figlia, Beatrice Emma, due anni nel 2019 dopo Enea, il loro secondogenito e nel 2021 è nata la loro terzogenita Adria Maria.

La coppia è felice e ama spesso condividere foto del loro quotidiano e di momenti unici trascorsi “finalmente in 5“, come Alessandra sottolinea spesso nelle sue condivisioni.