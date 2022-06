E’ stata la maestra più amata di Ballando con le stelle: poi l’addio

Ve la ricordate? E’ stata la maestra più brava di Ballando con le stelle, subito dopo è arrivato l’addio. Ecco com’è diventata oggi e cosa fa nella vita!

Grazie alla partecipazione in qualità di maestra a “Ballando con le stelle“, è diventata una delle ballerine più note d’Italia. Ma la sua carriera come ballerina professionista inizia molti anni prima.

Stiamo parlando di Natalia Titova, l’amatissima e bellissima ballerina russa, diventata famosa al pubblico Rai grazie al talent show danzante Ballando con le Stelle. Nel talent show la ballerina nata a Mosca nel 1973 è stata insegnante e partner di ballo di Francesco Salvi, Vincenzo Peluso, Ivan Zazzaroni, Emanule Filiberto di Savoia, Lorenzo Crespi, Christian Vieri, Lorenzo Flaherty, Teo Teocoli, Roberto Cammarelle e del suo compagno Massimiliano Rosolino.

Proprio durante l’esperienza televisiva di quest’ultimo, durante la terza edizione del format, i due hanno stretto un legame che li ha uniti per la vita. Infatti dal 2006 Natalia Titova e Massimiliano Rosolino hanno iniziato a frequentarsi. Lui, all’epoca era ancora un nuotatore agonista e Natalia lo seguiva spesso in trasferta in giro per il mondo.

Oggi, la coppia è diventata una splendida famiglia accogliendo nel nido familiare le loro due figlie, Sofia Nicole nata nel 2011 e Vittoria Sidney nata nel 2013, rispettivamente di 11 e 9 anni.

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino: da Ballando con le stelle alla famiglia

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino hanno creato una splendida famiglia. In scatti racchiusi nei loro profili social è possibile osservarne l’unione e la complicità.

Recentemente, la famiglia Rosolino-Titova è stata riunita per celebrare la sacra comunione delle due bambine, Sofie Nicole e Vittoria Sidney. Per rendere unico questo giorno speciale, Massimiliano aveva condiviso uno scatto corredato da queste parole:

“Fiducia e famiglia. Le due parole più belle che racchiudono la Comunione. Auguri bimbe!”

Natalia e Massimiliano condividono l’amore incondizionato nei confronti delle loro figlie, e come spesso hanno dichiarato in alcune interviste loro due sono la loro dimostrazione d’amore più grande. “Sono forti e meravigliose, sono diverse e in continua evoluzione. Sono il ritmo che dà magia alle nostre giornate. Nuotano entrambe e sanno ballare. Sono un papà super fortunato”, aveva poi aggiunto Massimiliano.