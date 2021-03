Natalia Titova, moglie di Massimiliano Rosolino: “Mi sento al sicuro”

Natalia Titova è la moglie di Massimiliano Rosolino. I due, dal loro incontro a Ballando con le stelle, non si sono mai separati.

Natalia Titova è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte per diversi anni al programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. La sua partecipazione al programma, oltre a permetterle di avere una certa popolarità, le ha fatto anche incontrare l’amore della sua vita. In quanto durante il corso dell’edizione andata in onda nel 2006, ha gareggiato in coppia con Massimiliano Rosolino, che oggi ricopre il ruolo di inviato di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi.

I due, da quel primo incontro, non si sono mai più separati. Tant’è che hanno costruito durante il corso di questi anni una bellissima famiglia e il loro amore è riuscito a superare non poche difficoltà. In quanto, come dichiarato dalla ballerina stessa, sua madre non era molto favorevole a quest’unione, convince che Massimiliano non fosse l’uomo giusto per lei, ma il tempo è riuscito a dimostrare l’esatto contrario, visto che stanno insieme da anni ed appaiono più felici che mai.

Nonostante facciano entrambi parte del mondo dello spettacolo, lui è uno sportivo che spesso si è messo in gioco sul piccolo schermo, sono molto riservati per tutto quello che concerne la loro vita insieme, ma scopriamo insieme qualche piccola curiosità su Natalia Titova, la moglie di Massimiliano Rosolino.

Natalia Titova: chi è la moglie di Massimiliano Rosolino

Come anticipato, Massimiliano Rosolino e Natalia Titova si conoscono negli studi di Ballando con le stelle. E’ lei la ballerina scelta dagli autori del programma per accompagnare lo sportivo in questo percorso e mai scelto fu più adatta visto che grazie a questo obiettivo in comune sono riusciti a comprendere che in realtà fossero fatti l’uno per l’altra. Anche se inizialmente non è stato facile.

Natalia però ha sempre raccontato di essere rimasta molto colpita dalla tenacia di Rosolino. In quanto durante la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, lei non si è di certo risparmiata, facendo critiche e accorgimenti per fare in modo che potesse migliorare le sue doti da ballerino, ma in contemporanea lui si stava anche preparando per gli Europei e nonostante ciò non l’ha mai pregata di andarci leggera, anzi. Ha sempre accettato tutto senza alcuna riserva.

Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, Natalia Titova approda ad Amici di Maria De Filippi e nel 2019 ha fondato la sua scuola di danza a Roma, mentre nel suo privato insieme a Massimiliano costruisce una bellissima famiglia. Nel 2011 nasce Nicole, la loro prima figlia, mentre due anni dopo viene alla luce Vittoria Sidney.

Natalia Titova non di rado condivide sul suo profilo Instagram scatti che la ritraggono insieme alla sua famiglia, non risparmiando nemmeno dediche al suo Massimiliano Rosolino. Come nello scatto che abbiamo scelto di proporvi, in cui sottolinea come quando loro sono insieme lei si senta protetta e al sicuro.