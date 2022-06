Autoabbronzante sul viso: i trucchi per un risultato perfetto a prova di selfie

Ti sei mi chiesta se stai applicando l’autoabbronzante sul tuo viso nel modo corretto? Con il nostro aiuto otterrai un risultato da pro.

Se in passato hai fatto uso dell’autoabbronzante saprai ormai applicarlo alla perfezione sul tuo corpo. Ma magari non ti senti così entusiasta del risultato che ottieni sul viso.

Inoltre, se commetti un errore nell’applicazione dell’autoabbronzante sul viso risulta più difficile nasconderlo. Per questo motivo vogliamo fornirti dei consigli per facilitarne l’applicazione.

Come applicare l’autoabbronzante sul viso senza commettere errori

L’autoabbronzatura del viso può entrare a far parte della tua normale routine di cura della pelle. Perciò, sei pronta a scoprire tutto quello che c’è da sapere prima di provare a dare al tuo viso una luminosità naturale e “solare”?

Qui di seguito troverai alcuni consigli utili su come applicare l’autoabbronzante sul viso per ottenere un risultato da vera pro.

Pulire il viso

Prima di applicare l’autoabbronzante sul viso, pulisci la pelle. Puoi usare ad esempio un detergente viso senza risciacquo, come l’acqua micellare, che rimuove il trucco e pulisce la pelle da sporco e impurità. Con questa tipologia di prodotto, non dovrai fare altro che passare sul viso un dischetto di cotone imbevuto di acqua micellare.

Strofinare delicatamente la pelle

Se sei una fan dell’autoabbrozante, saprai bene che è importante esfoliare. Le cellule morte possono accumularsi sulla superficie della pelle e questo può far sì che l’autoabbronzante non venga applicato in maniera uniforme.

Idratare

Dopo l’esfoliazione, prosegui applicando una crema idratante per il viso per creare una base omogenea per l’autoabbronzante. Stendetela sul viso e sul collo in modo tale che tutte le aree secche della pelle siano idratate.

Scegliere l’autoabbronzate giusto per te e applicarlo nel modo corretto

Ti ricordiamo che non tutti gli autoabbronzanti sono fatti per essere usati sul viso. Spesso si tratta di autoabbronzanti da applicare solo sotto il collo. Se si desidera avere una pelle abbronzata dappertutto, è comune usare un autoabbronzante per il viso e un altro per il corpo. Per utilizzarlo, versa il prodotto sui palmi delle mani e applicalo uniformemente sul viso. Ricorda di arrivare oltre la mascella fino al collo. Dopo che l’autoabbrozante si è asciugato completamente, puoi cominciare a vestirti o truccarti. Per una maggiore cautela, puoi ricorrere a dei guanti monouso o un guanto autoabbronzante per applicare il prodotto sul viso.

Abbinare il colore del corpo a quello del viso

Il trucco per creare un’abbronzatura estiva credibile è applicare l’autoabbronzante su tutto il corpo in modo che il colore risulti uniforme.

Idratare nuovamente

Una volta applicato il prodotto, è giunto il momento di mantenere l’abbronzatura. Per fare ciò, è necessario mantenere la pelle idratata. La pelle secca non solo fa sbiadire prematuramente l’abbronzatura, ma può anche far apparire la pelle a chiazze, irregolare e screpolata.

Usare prodotti delicati

Mantenere l’abbronzatura sul viso può essere più difficile che in altre zone del corpo, perché solitamente si applicano altri prodotti sul viso, con il rischio di far sbiadire l’abbronzatura. Per evitare questo problema, ti suggeriamo di utilizzate prodotti per la cura della pelle che siano delicati.