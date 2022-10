Mantieni la calma o vai nel panico? Questo test non mente mai

By

Quando le cose si fanno difficili riesci a mantenere la calma oppure vai nel panico? Questo strepitoso test riuscirà a capirlo subito.

I nostri test della personalità nascono per divertirti ed intrattenerti spezzando la routine della tua quotidianità, ma allo stesso tempo offrono il modo semplice ed immediato per conoscersi meglio, connettendosi con il proprio io interiore.

I test della personalità ci aiutano a conoscerci meglio e tirano fuori aspetti di noi che non conoscevamo neppure noi stessi. Comprendere pienamente chi siamo è la chiave per condurre una vita appagante.

Se sei una persona a sangue freddo o caldo lo rivela il test di oggi

Fare il test è davvero molto semplice, tutto quello che ti chiediamo di fare è osservare questa immagine solo per qualche secondo e poi chiudere gli occhi. A questo punto ripensa a tutte le lune che hai appena visto e dimmi qual è la luna che ti è rimasta più impressa, quella che prima delle altre ha catturato la tua attenzione. Questa tua scelta istintiva è collegata al tuo io interiore e rivela molte informazioni sulla tua personalità.

Soluzione del test

Se hai visto prima la luna con i raggi

Se hai visto prima la luna stilizzata ed irradiata sei una persona che nella sua vita cerca sempre l’armonia e quindi tendenzialmente evita qualsiasi forma di discussione. Anche quando hai una una discussione o sei in una situazione precaria non perdi mai la calma. Ascolti sempre gli altri e se puoi fare qualcosa per farli stare bene ti adoperi subito.

Se hai visto prima la luna con le nuvole

Se hai visto la luna con le nuvole significa che il dramma è una costante nella tua vita. Tu tendi a drammatizzare tutto, sei una persona ipersensibile e quindi tutto ciò che accade nella tua vita per te è amplificato. Le emozioni sono la causa dei tuoi repentini cambi d’umore, ti condizionano troppo, dovresti lavorare sulla tua capacità di autocontrollo e trovare un qualsiasi modo che ti aiuti a respirare e ritrovare la calma prima che tu agisca d’istinto.

Se hai visto prima lo spicchio di luna giallo

Se hai visto prima questa luna gialla significa che sei una persona perfettamente equilibrata. Riesci a mantenere la calma tanto quanto ad esplodere in fretta. Sei o un estremo o un altro e questo dipende dalle situazioni e dal momento ed è impossibile da prevedere.

Se hai visto la donna con lo spicchio di luna

Se hai notato prima la luna nelle mani della donna significa che nella tua vita la tranquillità occupa il primo posto. Sei una persona serafica e lo sei profondamente e questa pace si riversa in tutti gli ambiti della tua vita. Non solo eviti le discussioni ma dove ci sono discussioni tu ti allontani. Allo stesso modo ti allontani dalle persone litigiose impulsive perché non ammetti che niente e nessuno modifichi questo tuo stato aureo.

Luna piena

Se invece hai notato la luna piena significa che sei una persona un po’ contraddittoria perché da un lato sei estremamente positiva e dall’altro ti piace ingigantire i problemi fino a farli diventare dei veri drammi. Ovviamente davanti a questi grandi drammi non puoi non perdere la tua calma. Sei un essere molto particolare, dentro di te c’è uno spirito guaritore, tu riesci ad aiutare chiunque a sbloccare i propri blocchi emotivi e tornare a godere dei propri sentimenti, un dono che poche persone possono vantare di possedere.