Valentina Persia, chi è: età, altezza, compagno morto, figli

Conoscete Valentina Persia? La comica, attrice e ballerina è una concorrente di Tale e Quale, ecco chi è: altezza, età, compagno morto e figli.

Valentina Persia, attuale concorrente della nuova edizione di Tale e Quale condotto da Carlo Conti è un’attrice, comica e ballerina di 49 anni. Ha avuto una vita difficile che ha spesso raccontato per sensibilizzare le persone al tema.

Valentina Persia nata a Roma l’1 Ottobre del 1971 è del segno zodiacale della bilancia. Oggi è una delle comiche più apprezzate sul panorama italiano oltre ad essere una cabarettista, attrice e ballerina italiana.

Nome: Valentina Persia

Valentina Persia Data di nascita: 1 Ottobre 1971

1 Ottobre 1971 Età: 49

Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Professione: comica, cabarettista, attrice e ballerina italiana

comica, cabarettista, attrice e ballerina italiana Luogo di nascita: Roma

Roma Altezza: non disponibile

non disponibile Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @persiav

Inizialmente nota al pubblico per i suoi sketch comici a La sai l’ultima? Ha anche lavorato in serie televisive come Il bello delle donne, L’onore e il rispetto e Sangue caldo, e l’abbiamo vista anche al cinema in Teste di cocco e Buona giornata. Valentina Persia è stata concorrente deL’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi.

La comica e conduttrice che ha fatto della risata un mestiere ha difatti affrontato nella vita molte situazioni difficili e complicate. Soprattutto la perdita di Salvo, il suo compagno per quattro splendidi anni, l’ha distrutta.

In molte interviste la barzellettiera di “La sai l’ultima” ha rivelato la sofferenza provata nella sua perdita. Nonostante Valentina abbia poi ritrovato l’amore nell’uomo che ha sposato e che le ha permesso di diventare madre, Valentina racconta sempre con grande rammarico i tempi in cui condivideva la vita con Salvo.

Valentina Persia, dagli esordi a Tale e Quale Show

Sin da piccola si appassiona alla danza, si diploma, infatti, all’Accademia nazionale di Roma. Iniziando la sua carriera da giovanissima. Infatti nel 1985 è già una ballerina nella stagione di lirica e di balletto alle Terme di Caracalla.

Nel 1990 ha conseguito il diploma di ballerina solista presso l’Accademia nazionale di danza. Diventa protagonista al Teatro Parioli di Roma della commedia scritta per lei da Nadine Eid e B. Metayer Ah Valentina vestita di nuovo (single per forza) per la regia di Cesare Belsito e tradotto da Elisabetta Tucci. La stagione teatrale termina con un enorme successo di critica e pubblico con lo spettacolo Bravi a letto di e con Antonio Giuliani ed Eva Grimaldi.

Poi arriva l’approdo in Tv, nel lontano 1994 quando insieme ad Antonio Giuliani e Cosima Coppola della commedia Odio il rosso. Una carriera costellata di programmi, creatività e sketch. Dopo il 2021 come protagonista dell’Isola dei Famosi, nel 2022 Valentina è una protagonista di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Da un punto di vista privato, oltre alla perdita del compagno Salvo e al matrimonio successivo con l’uomo della sua vita, Valentina ha dato alla luce due bambini, due gemelli nati nel 2015, Carlotta e Lorenzo, ma dopo il parto ha sofferto di una grande depressione.

La depressione post-partum non l’ha fermata, infatti come ha spesso rivelato in alcune interviste, ha sempre cercato e trovato aiuto in psicologici che la aiutassero a superare la questione. Valentina racconta le sue esperienze per sensibilizzare le persone a comprendere che questi temi, sono temi che ci toccano in prima persona.