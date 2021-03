Chi è Valentina Persia? La comica, attrice e cabarettista italiana. Scopriamo insieme età, altezza, vita privata, carriera e profili social.

Valentina Persia nata a Roma l’1 Ottobre del 1971 è del segno zodiacale della bilancia. Oggi è una delle comiche più apprezzate sul panorama italiano oltre ad essere una cabarettista, attrice e ballerina italiana.

Nome: Valentina Persia

Valentina Persia Data di nascita: 1 Ottobre 1971

1 Ottobre 1971 Età: 49

Segno zodiacale: Bilancia

Bilancia Professione: comica, cabarettista, attrice e ballerina italiana

comica, cabarettista, attrice e ballerina italiana Luogo di nascita: Roma

Roma Altezza: non disponibile

non disponibile Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @persiav

Nel 1994 ha debuttato nella trasmissione televisiva La sai l’ultima? e nel 1995 ha ottenuto il Diploma di recitazione al Ribalte. Ha partecipato a Saxa Rubra con Zuzzurro e Gaspare e nel 1997 è stata ospite fissa nella trasmissione Sotto a chi tocca, in onda su Canale 5. Valentina Persia ha fatto parte anche del cast E io pago, show del sabato sera su Canale 5 con il gruppo del Bagaglino ed oggi la troviamo nel cast dell’Isola dei Famosi.

Valentina Persia: biografia e vita privata

Sin da piccola si appassiona alla danza, si diploma, infatti, all’Accademia nazionale di Roma, nella suddetta materia. Valentina Persia inizia la sua carriera nel 1985, nella stagione di lirica e balletto, alle Terme di Caracalla. Nel 1990 ha conseguito il diploma di ballerina solista presso l’Accademia nazionale di danza. Diventa protagonista al Teatro Parioli di Roma della commedia scritta per lei da Nadine Eid e B. Metayer Ah Valentina vestita di nuovo (single per forza) per la regia di Cesare Belsito e tradotto da Elisabetta Tucci. La stagione teatrale termina con un enorme successo di critica e pubblico con lo spettacolo Bravi a letto di e con Antonio Giuliani ed Eva Grimaldi.

Approda in televisione nel 1994 con La sai l’ultima?

È protagonista insieme ad Antonio Giuliani e Cosima Coppola della commedia Odio il rosso. Nel 2013 recita nello spettacolo Maria Stunata di Gianni Guardigli, regia di Iolanda Salvato con Franca Abategiovani, Carlo Dilonardo e Antonello Pascale.

Oltre agli sketch comici, Valentina Persia di impegna anche in campo attoriale in serie televisive, film per la televisione e per il cinema. La vediamo, infatti, nelle serie: L’onore e il rispetto, Caterina e le sue figlie (2 e 3) e Sangue caldo; al cinema prende parte a film quali Teste di cocco (2000) e Buona Giornata (di Carlo Vanzina, 2012). Impegnata anche in ambito teatrale, dal 1985, la in Bravi a letto con Antonio Giuliani ed Eva Grimaldi, e sempre con Giuliani nella commedia Odio il rosso. Nel 2021 entra ufficialmente nel cast dell’Isola dei Famosi. che vede alla conduzione Ilary Blasi e inviato speciale dall’Honduras l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino.

Valentina Persia: vita privata

Valentina Persia aveva deciso di sposare Salvo, compagno che improvvisamente nel 2004 è morto. Un dolore immenso, un lutto difficile da superare. Valentina è poi diventata mamma di due gemelli nel 2015, Carlotta e Lorenzo, ma dopo il parto ha sofferto di una grande depressione.