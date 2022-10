Le macchie di profumo sui vestiti sono solo un ricordo con questi metodi top

Di solito nessuno ci pensa fino a quando capita e da lì si prendono le dovute precauzioni. Stiamo parlando della boccetta del profumo che potrebbe rompersi in valigia o nel nostro borsone a mano. Con alcuni marchi basta davvero poco quindi vediamo, a danno fatto, come poter rimediare.

Quando riceviamo un profumo in regalo (si spera da chi ci conosce bene) prima ancora di “spruzzarcelo addosso” buttiamo la scatola. In fondo, si sa, non serve più. Peccato poi che quando viaggiamo ci troviamo di fronte ad un bivio: o lasciamo la nostra preziosa fragranza a casa o la dosiamo con pazienza nei contenitori di plastica fatti apposta per i bagagli a mano ed i controlli di sicurezza (che però poche di noi possiedono nel momento di necessità). Fin qui tutto bene, c’è sempre l’alternativa del campioncino della profumeria che abbiamo nel cassetto od il poco diffuso, nonché triste, profumo solido.

Prendere questi accorgimenti ci fa risparmiare delusione, tempo e soldi. Una volta che il profumo si sarà sparso nella valigia infatti si otterranno un tie die carino sui capi più chiari (se si è fortunate), tessuti rovinati di vario genere e colore o l’amato ovunque nella stanza d’hotel per mesi. Scopriamo i rimedi naturali più adottati.

Profumo sparso in valigia? Ecco come eliminare le macchie quando è possibile

Dopo aver definito cosa non dovrebbe mancare nella nostra valigia per i week-end autunnali ecco che possiamo inserire anche il profumo con sicurezza e recuperare i capi rovinati. Tra le prime soluzioni che ci vengono suggerite dal web ecco acqua e aceto bianco da miscelare in parti uguali e poi attraverso del cotone tamponare il tessuto macchiato.

Una volta essersi calata nella parte della casalinga perfetta si potrà procedere ad un normale lavaggio – sempre seguendo le indicazioni dell’etichetta – con un detersivo valido come ad esempio Nuncas.

Alternativa più basic e facile soprattutto se si è in giro è quella di provare a rimuovere la macchia con l’acqua tiepida sperando che così il segno di fragranza resti circoscritto. Qui bisogna avere particolare attenzione a non strofinare ma a picchiettare dal centro all’esterno della macchia.

Un vecchio e valido metodo è quello di acqua e sapone di Marsiglia da applicare sulla parte danneggiata e non oltre. In un secondo momento poi si potrà lavare o portare in lavanderia come di consueto.

Se tutto ciò sembra fuori dalla realtà ed il sol pensiero riesce a mettere agitazione poco male, per fortuna siamo circondate da smacchiatori di ogni genere, forma e dimensione, pronti a risolvere le nostre sviste.

Silvia Zanchi