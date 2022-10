Se non ami mangiare il pesce accompagnalo con questo contorno, ti delizierà

Abbinare il pesce alle verdure non è semplice come con la carne, ma ci sono piccoli trucchi e accortezze per non sbagliare mai

Diciamoci tutta la verità, con la carne è meglio. Perché abbinare la verdura ad una fetta d’arrosto, ad una scaloppina, ad un rollé di pollo o tacchino, è molto più semplice e non richiede grande studio. Invece accostare verdure e pesce, crostacei e molluschi richiede un minimo di cura e di attenzione, perché non è vero che tutto sta bene con tutto.

Eppure con in giusti consigli anche tu scoprirai che è molto più semplice di quello che credi e i piatti avranno un altro sapore senza grandi sforzi. Certo, dipende anche dal metodo di cottura del pesce, dei crostacei o dei molluschi, dal loro sapore, dalle loro calorie, Ma ci sono regole generali che possiamo sempre applicare senza stress.

Partiamo con un grande classico, un evergreen della nostra cucina: le patate. Quelle al forno, oppure fritte sono il contorno perfetto per il pesce. Anzi, in molti casi se lo prepariamo al forno li possiamo anche far cuocere insieme, quindi in questo caso non sbagliamo mai. Però diamo un tono e anche un po’ di sapore: quindi diciamo no al purè semplice, a meno che non sia aromatizzato con qualche spezia.

Quando è la stagione giusta (quindi inverno e primavera per i primi, estate e inizio autunno per i secondi), con i carciofi e le zucchine difficilmente si sbaglia. L’abbinamento corretto è con tutto il pesce azzurro, ma anche con i crostacei. Il nostro consiglio? Fateli saltare in padella con uno spicchio di aglio e qualche erba aromatica tipo prezzemolo o maggiorana.

Non sai come esaltare il sapore del pesce? Verdure anche in inverno

In autunno e in inverno forse abbiamo meno voglia di mangiare pesce, crostacei e molluschi, ma un contorno ideale lo troviamo sempre. Come gli spinaci, ideali per accompagnare filetti di sogliola, branzino, palombo e altri esemplari simili, sia cotti in forno che al vapore. Sono ottimi però anche con alcuni molluschi, come le cappesante.

Forse in pochi ci pensano, ma vi garantiamo che pure la zucca è un contorno molto interessante soprattutto per crostacei e molluschi. Molti non la considerano per il suo sapore dolciastro, credono che non sia corretto. Invece proprio per il suo gusto delicato fa da contrasto ideale a pesci dal sapore intenso e a crostacei passati in padella, magari con del liquore tipo brandy.

Infine insalata sì, ma non tutte. Anche in questo caso abbiamo bisogno in sapore piuttosto neutro e non invasivo. Quindi diciamo no all’insalata belga oppure al radicchio. Ma puntiamo sulla lattuga, da usare sia con il pesce crudo che cotto.