Victoria De Angelis, fondoschiena bollente: tatuaggio e slip rosso fuoco

Victoria De Angelis scatenata sul palco e fuori dal palco: la bassista dei Maneskin mostra un fondoschiena bollente.

Victoria De Angelis sempre più scatenata sia sul palco che fuori dal palco. La bassista dei Maneskin sfoggia la sua bellezza e la sua sensualità mostrando il nuovo tatuaggio presente in una zona del corpo davvero bollente e che ha letteralmente mandato in tilt il popolo dei social.

E’ bastata una foto alla De Angelis per strappare applausi e complimenti da parte dei fan che, oltre ad ammirare la sua bravura, non possono non inchinarsi di fronte alla sua bellezza e alla sua straordinaria sensualità che sfoggia anche con un look semplice, ma estremamente mozzafiato.

Il fondoschiena tatuato di Victoria De Angelis manda in tilt il popolo del web

Bionda, look total black, fondoschiena in vista con tatuaggio e slip rosso che s’intravede dai pantaloni leggermente abbassati. Si mostra così la De Angelis in una delle ultime foto pubblicate su Instagram e che è diventata immediatamente virale. Una foto che richiama quella pubblicata da Victoria la scorsa estate durante la vacanza trascorsa a Ibiza. La differenza, però, è una: nello scatto estivo che potete vedere qui in basso, Victoria sfoggia un’abbronzatura bollente e un fondoschiena da urlo.

Un fondoschiena che, oggi, sfoggia anche un tatuaggio esattamente come quello della sorella Veronica al suo fianco nella foto qui in basso.

Le sorelle De Angelis, nella foto qui in alto, mostrano il fondoschiena ornato da da un bel tatuaggio che rende lo spettacolo infuocato reso ancora più bollente dallo slip rosso che s’intravede leggermente.

Sempre più bella e affascinante, Victoria, a soli 22 anni, è diventata una vera icona rock. Da quando i Maneskin sono saliti sul tetto del mondo, sono sempre più numerose le ragazze che hanno come icona Victoria che cercano di imitare sia cominciando a studiare musica per imparare a suonare uno strumento musicale, sia nel look che non è mai banale come dimostra indossando anche una semplice camicia aperta regalando ai suoi milioni di fan sparsi in tutto il mondo uno spettacolo assolutamente imperdibile.