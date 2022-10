Alessandro Vicinanza, chi è: età, altezza, Uomini e Donne, malattia, lavoro

By

Conoscete il cavaliere del trono over Alessandro Vicinanza? Detto anche Alessandro Giovane sta conquistando tutti. Ecco chi è, cosa fa nella vita.

Alessandro Vicinanza è uno dei protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne, il noto dating show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Alessandro, denominato “Giovane” per la sua giovane età è uno dei cavalieri del trono over.

Lo abbiamo imparato a conoscere in queste puntate e anche nella scorsa edizione di Uomini e Donne, ma chi è davvero Alessandro? Vicinanza è nato nel 1983 a Salerno ed oggi ha 38 anni, ed è alto 1.83 m.

Dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico a Salerno si è iscritto alla facoltà di Economia dell’Università di Fisciano, in provincia di Salerno. Qui si è laureato ed ha iniziato ad avviare la professione di commercialista.

Successivamente, da un punto di vista lavorativo, Alessandro ha fatto un grande passo: ha avviato una sua attività. Ad oggi è infatti titolare di un’azienda che si occupa di addobbi per floreali per eventi con sede sempre nella città di Salerno, denominata “Avagliano Home Flowers “.

Alessandro Vicinanza, la sua esperienza a Uomini e Donne insieme ad Ida

Il Giovane è entrato nel mondo dello spettacolo durante la scorsa stagione di Uomini e Donne, infatti nel 2021 ha conosciuto in questa occasione Ida Platano ed hanno iniziato una frequentazione.

Alessandro e Ida hanno animato il salottino rosso di Maria De Filippi con la loro convolgente storia d’amore. Tra tanti alti e bassi, la frequentazione era partita con qualche dubbio. Infatti la donna, era reduce da una relazione turbolenta con Diego Tavani e questo ha portato ad un po’ di scompiglio nelle fasi iniziali.

Tuttavia le problematiche sulla frequentazione continuano ad esserci, portando i due dopo le prime esterne fatte di baci e risate ad un duro scontro. Inoltre, Alessandro si scontra molto anche Diego per via di Ida. Alla fine i due decideranno di chiudere la frequentazione dopo mesi per un grosso problema alla base: il differente stile di vita e la lontananza geografica (lui di Salerno, lei di Brescia).

Nella stagione 2022-2023 Alessandro torna alla ribalta e decide di uscire in esterna con Roberta di Padua, ma le cose non vanno bene e decidono subito di smettere di frequentarsi. Durante la sua esperienza a Uomini e Donne, Vicinanza si è un po’ lasciato andare, raccontando aspetti difficili della sua vita. Infatti, nello studio di Maria De Filippi, Alessandro ha raccontato di essere affetto da una malattia al sangue rara e di averlo scoperto all’età di 16 anni. Questa malattia si chiama trombocitotopenica autoimmune ed è una patologia cronica che rende difficile il coagulo del sangue.

Da un punto di vista social, Alessandro è abbastanza seguito (29 k follower). Nel suo profilo ama condividere momenti di quotidianità e tutte le sue passioni, in primis quella per i cani mostrando il suo amico a quattro zampe Ugo, e per i viaggi, palestra e la spensieratezza.