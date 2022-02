Ida Platano star a Uomini e Donne, ma sapete com’era qualche anno fa?

Ida Platano è una dama del trono over di Uomini e Donne, protagonista delle ultime stagioni, ma sapete com’era qualche anno fa? Foto.

Ida Platano è una delle dame più amate del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. Giunta in trasmissione diversi anni fa, Ida che è mamma di un bambino, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando al programma di Maria De Filippi dove si sono formate tante coppie che, andora oggi, stanno felicemente insieme.

Partecipando al dating show di canale 5, Ida pensava di poter vivere la stessa favola d’amore con Riccardo Guarnieri con cui ha vissuto una storia importante tra alti e bassi che si è poi conclusa definitivamente. Ida è così tornata in trasmissione per ricominciare a trovare l’amore. Dopo aver frequentato il cavaliere Marcello, ha cominciato una conoscenza con Diego Tavani con cui era pronta a lasciare la trasmissione. Diego, però, ha preferito non farlo chiudendo così la loro storia.

Ida Platano ieri: ecco com’era la dama di Uomini e Donne

Nonostante le delusioni d’amore, Ida Platano non ha smesso di credere nell’amore e, tornata in trasmissione, ha cominciato a frequentare Alessandro, un ragazzo giunto in studio solo per lei e con cui il rapporto sta andando avanti. Bellissima e sempre in splendida forma, la Platano è una delle dame più belle e corteggiate della storia del programma di canale 5. Ma com’era la Platano qualche anno fa?

Scovando tra le varie foto del suo profilo Instagram, spuntano foto del 2014 in cui la dama del trono over era esattamente come oggi. Pochissime le differenze rispetto al passato. Oltre al colore e al taglio dei capelli, la dama è sostanzialmente identica come potete vedere dalla foto qui in basso.

Rispetto all’amica Gemma Galgani che è cambiata tanto rispetto alla sua prima partecipazione a Uomini e Donne, Ida è rimasta uguale al di là di qualche segno del tempo. Oltre a Gemma, anche l’ex tronista Rosa Perrotta che ha Uomini e Donne ha trovato l’amore di Pietro Tartaglione con cui ha avuto due figli è cambiata rispetto al passato. Sempre bellissima, la Rosa Perrotta di ieri è diversa da quella di oggi.