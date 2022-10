Citofonare Paola Perego per copiare il suo outfit arancio pieno di energia

Ci sono donne che si accontentano e ci sono quelle che quando si mettono in testa di fare una cosa non si fermano finché non l’hanno ottenuta. Sembra quest’ultimo il caso di Paola Perego che macina successi televisivi da sempre. Scopriamo il suo outfit casual arancione.

Le è sempre piaciuto mettere capi morbidi e la camicia maschile rientra a pieno titolo tra questi. La nota conduttrice di Rai 2 però ci ha colpite per il match con il sandalo a fascia e per il contrasto con il jeans blu visto che si tende a vedere l’arancione abbinato al beige. Ecco come copiare il suo look a prezzi contenuti per risplendere nelle grigie giornate del periodo.

Questo colore però non piace a chi tende a controllare il più possibile ogni aspetto della vita, a chi ha paura di abbandonarsi ai sentimenti. Sceglierlo significa essere libere e coraggiose quindi pensiamoci bene.

L’arancione è armonia, equilibrio ed energia: vestiamoci come Paola Perego

Con Ovs abbiamo una blusa elegante in satin con scollo a V e polsini definiti da portare rimborsata in un paio di pantaloni a palazzo o in una gonna midi. L’assenza di bottoni ed il taglio minimal la rendono perfetta sotto un blazer scuro.

Per chi vuole giocare sulle stampe animalier ecco la camicia arancione in jacquard di Patrizia Pepe (124,60 euro già scontata dagli iniziali 178 euro). Il mood grintoso e rock grazie al match con jeans neri ed al fatto che sia mostrata sbottonata per buona parte, la rende adatta alle giovani donne ed alle serate nei club cittadini. Sì ad un top nero sotto ed a stivaletti comodi in pelle.

Mentre per sembrare più bella ci sono cinque trucchi diversi da seguire, per mostrarsi piena di energia c’è solo quello di sfoggiare i colori del sole e Paola lo sa bene. Per quanto il suo programma non sia in prima mattinata è pur sempre domenica e mostrarsi carica al pubblico aiuta di certo.

Altra scelta a basso budget è quella che Stradivarius propone indossata aperta sopra un mini top bianco a costine. Si abbottona sul davanti ed è un modello molto semplice, costa 19,99 euro.

Non serve scoprirsi per colpire e questo lo abbiamo già capito ma indossare un colore così e portarlo con nonchalance aiuta.

Silvia Zanchi