Ciuffi di polvere in mezzo al termosifone? Solo con questo trucco lo pulisci a fondo!

A breve dovremo riaccendere il termosifone ecco il trucco per pulirlo a fondo e togliere i ciuffi di polvere.

Purtroppo manca poco alla riaccensione dei termosifoni. A seconda delle zone d’Italia più o meno fredde, tra un mese o poco più, tutti torneremo ad avere i radiatori accesi in casa. Quest’anno poi, con il caro bollette siamo ancora più spaventati da questo fatidico appuntamento.

Nonostante tutto però, prima o poi ci toccherà a tutti accendere i termosifoni se non vogliamo congelarci dentro casa e allora prima che ripartano a pieno regime il consiglio è di pulirli.

Anche perché una volta che saranno accesi, se pieni di polvere, non faranno altro che mandarla in giro nell’aria. Ecco che allora è bene correre ai ripari sin da ora così da averli puliti.

Ecco il metodo facile per togliere la polvere dal termosifone

Pulire i termosifoni per molti rappresenta una vera e propria scocciatura. Del resto entrare dietro e nei punti più stretti dei radiatori per eliminare la polvere non è poi così semplice. I termosifoni infatti non si possono di certo smontare, quindi diventa difficile pulirli a fondo.

Non solo, dietro ai radiatori si accumulano veri e propri ciuffi di polvere difficili da mandare via, anche perché l’aspirapolvere, non riesce ad entrare negli anfratti più stretti, sebbene possa essere dotata di bocchette più piccole.

Premesso che esistono diversi metodi per pulire i termosifoni dobbiamo conoscere i trucchi che ci possono aiutare a svolgere il lavoro al meglio.

Passare un semplice panno davanti al termosifone non ci farà di certo eliminare tutta la polvere che si accumula invece dietro. Molti ad esempio utilizzano il vapore, altri si dotano di spazzoloni lunghi appositi. E in effetti se si riescono a trovare questi strumenti può essere più agevole pulire i termosifoni.

Ma c’è ancora un altro trucco che ci aiuta a togliere i ciuffi di pelo dietro al termosifone e in mezzo nei punti più nascosti.

Intanto dovremo procurarci un panno cattura polvere, tipo piumino, per intenderci sono perfetti i panni della Swiffer ma anche di altre marche, purché siano fatti per attirare la polvere.

A questo punto con una cordina leghiamo il panno all’incirca a metà. E poi iniziamo a passare su ogni buco il panno tirandolo con la corda.

Sotto al termosifone è meglio mettere degli stracci in maniera che se cade la polvere non sporcheremo tutto il pavimento. Se dobbiamo detergere il nostro termosifone, e non solo eliminare i ciuffi di polvere, dovremo eseguire un’ulteriore operazione.

Basterà prendere un panno morbido di microfibra, immergerlo in acqua e sapone, come uno sgrassatore universale, o se vogliamo usare prodotti naturali un semplice sapone di Marsiglia, poi lo strizziamo.

Quindi, come abbiamo fatto con il panno cattura polvere, legheremo la corda sulla metà del panno in microfibra, lo passeremo man mano su tutti i buchi del termosifone.

Per il numero delle passate ci dovremo regolare in base a quanto il nostro termosifone è sporco.

Inoltre, non dimentichiamo anche di sfiatare ogni tanto i termosifoni.

Come si può ben vedere basta poco per avere una casa sempre pulita e ordinata.