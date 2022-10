Victoria De Angelis, il look da Alice nel paese delle meraviglie è da sballo

Victoria De Angelis lascia tutti senza parole: il look da Alice nel paese delle meraviglie è davvero stupefacente.

Victoria De Angelis mai vista così. Sempre rock e super sensuale sia sul palco che nella vita di tutti i giorni dove riesce ad esprimere la propria personalità indossando anche outfit casual e sportivi, Victoria ha deciso di lasciare totalmente senza parole i suoi milioni di fan che hanno ricevuto una sorpresa dalla bassista dei Maneskin.

Nel corso degli ultimi cinque anni, Victoria non solo è cresciuta, ma ha sperimentato diversi look. Dopo aver sfoggiato capelli mossi e biondi con abiti lunghi durante il periodo di X Factor, ha lentamente cambiato la propria immagine sfoggiando prima un caschetto biondo e poi dei capelli lunghi, biondi, lisci e con frangia come quelli che ha oggi.

Anche gli outfit sono cambiati nel corso degli anni e, recentemente, Gucci che veste Victoria e tutti i Maneskin, riesce a tirare fuori la sua femminilità e sensualità sia facendole indossare pantaloni che shorts e gonne a cui abbina spesso maglie trasparenti o reggiseni.

Il look da bambolina firmato Gucci incanta i fan di Victoria De Angelis

Per la presentazione di The Loneliest, il nuovo singolo dei Maneskin che sarà nelle mani dei fan di tutto il mondo del 7 ottobre, Gucci ha deciso di osare vestendo Victoria come una bambolina. Vestito elegante e classico con guanti bianchi rendono la De Angelis una moderna Alice nel paese delle meraviglie come sottolineano i fan nei vari commenti sotto la foto che vedete qui in basso.

Migliaia i like e i commenti che si congratulano con Victoria e Gucci per l’outfit. Un look diverso da quelli aggressivi sfoggiati, ad esempio, nel videoclip di “I wanna be your slave” e perfettamente in linea con le note struggenti del singolo The Loneliest di cui potete farvi un’idea con il video qui in basso, pubblicato dai Maneskin per aumentare la curiosità dei fan che hanno fatto partire il countdown per il 7 ottobre ormai da tempo.

Nel video, anche il look di Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi è molto elegante.