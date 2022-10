10 anni in meno in un minuto: ti servono solo questi ingredienti naturali che hai già in casa

Possiamo sembrare più giovani semplicemente usando degli ingredienti naturali che abbiamo in casa. Sembra il sogno di tutte le donne, ma è semplice realtà. Ecco come fare.

Sembrare più giovani è il sogno di tutte le donne dopo gli anta (ma spesso anche prima), ammettiamolo.

Gli anni passano e traspaiono tutti dal nostro viso: già dopo i 30 anni ci accorgiamo che la nostra pelle inizia a diventare più sottile, ruvida, meno levigata. Perdiamo la compattezza, la lucentezza e la tonicità che ci aveva sempre accompagnato.

Forse proprio in questo modo diventiamo consapevoli al 100% che il tempo passa davvero per tutte ed è proprio questo che ci spaventa probabilmente.

Possiamo fingere che gli anni non siano trascorsi, che l’età non stia avanzando anche per noi, che siamo sempre giovani esattamente come lo eravamo anni prima, ma poi arriva il nostro specchio a ricordarci che non è così e che dovremmo accettarlo senza remore.

E così iniziamo ad acquistare creme, sieri, maschere che possano aiutarci ad apparire più giovani.

Spesso riusciamo nel nostro scopo (fermo restando che, perché ciò accada, dobbiamo scegliere quello che va bene in modo specifico per noi ed il nostro tipo di pelle), ma tutto ha un costo, nel senso letterale del termine.

Spesso i prodotti per la pelle costano davvero tanto, quindi averne tanti da utilizzare tra mattina e sera può equivalere a spendere una grande somma di denaro.

Detto ciò, anche per questo esiste una soluzione: possiamo sembrare più giovani usando semplicemente degli ingredienti che abbiamo già in casa. In questo modo potremo ottenere i risultati sperati in modo semplice, economico e sostenibile. Ecco di cosa avremo bisogno.

Sembrare più giovani è possibile con questi semplici ingredienti

Per sembrare più giovani, come abbiamo anticipato, possiamo usare degli ingredienti che abbiamo già in casa, ma che generalmente usiamo per tutt’altro scopo.

In questo modo, possiamo preparare una vera e propria crema fatta in casa naturale, antiage, idratante e nutritiva allo stesso tempo.

Di quali ingredienti abbiamo bisogno? Le uniche cose di cui necessitiamo sono:

8 grammi di olio di semi di albicocca

8 grammi di olio di nocciola

5 grammi di olio di jojoba

2 grammi di crema emulsionante numero 2

55 grammi di acqua distillata

0,15 grammi di gomma xantana

0,8 grammi di vitamina E

0,2 grammi di olio di lavanda

Tutto ciò che dovrai fare sarà versare la cera emulsionante in un semplice contenitore di vetro ed aggiungere poi i tre oli.

A quel punto ti basterà mettere il tutto sulla fiamma e farlo riscaldare a bagnomaria, mantenendo sempre però la fiamma bassa.

Mentre lasci fai riscaldare questi tre ingredienti, contemporaneamente puoi inserire dell’acqua distillata e la gomma xantana in un altro contenitore, mescolare tutto bene fino ad ottenere quasi un gel.

A quel punto dovrai semplicemente unire i due mix che hai così ottenuto e continuare a mescolare tutto.

Mentre lo fai, ricorda di aggiungere a mano a mano tutti gli ingredienti succitati (l’ordine puoi deciderlo tu tranquillamente, non cambierà assolutamente nulla).

Quando avrai ottenuto una crema vera e propria, non dovrai fare altro che far raffreddare il tutto per almeno 4 – 5 ore.

Terminato questo tempo, avrai ottenuto la tua crema, che potrai applicare tutte le sere: noterai fin dai primissimi giorni un miglioramento della tua pelle, che apparirà immediatamente più giovane.

Se vuoi sembrare più giovane, sappi che c’è anche un altro rimedio infallibile e cioè le body mask.

In ogni caso, come avrai capito, in casa hai dei potenti antiage e non lo sapevi nemmeno probabilmente.