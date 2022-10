Sai che puoi vedere Youtube a schermo spento senza pagare? Il trucco pazzesco!

Se vuoi vedere o ascoltare Youtube a schermo spento devi conoscere questo trucco che ti permette di farlo senza pagare.

Se oggi non potremmo immaginare la nostra vita senza Youtube, dobbiamo sapere che questa piattaforma multimediale è nata soltanto nel 2005 in California. E pensare che fino a qualche anno fa riuscivamo tutti a vivere senza.

Eppure da quando ha fatto la sua comparsa nelle nostre vite ha cambiato molte abitudini. Pensiamo ad esempio alla musica che possiamo ascoltare liberamente, ma anche alla possibilità di poter vedere video pazzeschi di persone e luoghi dall’altra parte del mondo.

E il tutto facendolo on demand, quindi quando, dove e come vogliamo. Uno degli inconvenienti che però possiamo riscontrare con Youtube è quello di non poterlo seguire a schermo spento, esiste invece un trucco che ci permette di ascoltarlo senza doverci abbonare o pagare. Scopriamo come si fa.

Ecco come vedere Youtube a schermo spento

Se anche tu ti sei sempre chiesta se c’è un modo per poter ascoltare musica o riprodurre i video su Youtube ma tenendo lo schermo spento da oggi la risposta è sì. Grazie ad un semplice trucco è possibile farlo senza pagare o doversi abbonare.

Un escamotage utile anche per risparmiare la carica della batteria, visto che non dovremo necessariamente tenere acceso lo schermo e sprecare la carica.

Molti avranno notato che andando nell’applicazione di Youtube del proprio I-phone e cliccando sulla riproduzione di un video, non è possibile spegnere le schermo e continuare a sentirne l’audio.

Questo perché a YouTube non piace che si utilizzi l’app come se fosse Spotify. Essa è infatti una società affiliata di Google ed è sovvenzionato con la pubblicità quindi punta a guadagnare con la visualizzazione degli annunci pubblicitari.

Naturalmente se lo schermo è spento gli annunci non si potranno più vedere, e a tal proposito Google ha creato dei servizi come YouTube Premium che consentono di utilizzare l’app di Youtube in background e con lo schermo disattivato senza bisogno di guardare gli annunci.

Ma se vogliamo aggirare questo servizio a pagamento c’è un trucco davvero utile che ci permette di poter riprodurre i nostri brani preferiti o ascoltare i video che ci piacciono su Youtube, senza necessariamente mantenere lo schermo aperto.

Vediamo come si procede. Se disponiamo di un I-phone basterà aprire Youtube da Safari anziché dall’applicazione, e selezionare il video che ci interessa. A questo punto la facciamo riprodurre.

A questo punto blocchiamo lo schermo con il tasto laterale, come per bloccare il nostro I-Phone. Ripigiando il tastino laterale per riaccendere lo schermo, ma senza sbloccarlo, troveremo il widget della musica, una piccola finestrella con il video che stavamo vedendo.

Pigiamo il tasto play ed ecco che potremo ascoltare il nostro video, che sia una canzone o altro anche con lo schermo del telefono spento.

