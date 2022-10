Avere dei capelli stupendi e forti è l’obiettivo della stagiona autunnale. Hai notato che te ne cadono tanti? Ecco il perché e come rimediare.

Conosci il “periodo delle castagne”, ebbene facciamo riferimento ad una fase specifica dell’anno quella corrente. Se anche tu in questo momento quando spazzoli la tua folta chioma ti stai rendendo conto che forse stai perdendo molti più capelli del solito, scopri perché accade e come puoi risolvere. Ti proponiamo una tecnica ricca di vantaggi, e che una volta scoperta rivoluzionerà il modo in cui ti prenderai cura della tua bellezza. Consigliarti dei segreti infallibili fa parte del nostro stile, ecco di cosa si tratta.

Qual è il tratto distintivo della stagione autunnale? Lo sanno persino i bimbi più piccoli quando colorano le foglie di rosso, arancione e marrone: gli alberi perdono la loro chioma gradualmente, e tu fai lo stesso!

Si tratta di una metafora, la quale speriamo possa esserti d’aiuto per capire il perché si manifesta questo fenomeno così comune, e che non c’è niente di cui preoccuparsi. Nel periodo estivo si passa molto tempo sotto l’effetto dei raggi solari. Questo perché il caldo torrido alimentato da calore della Stella più luminosa legata al nostro Pianeta, finisce per inaridire i tuoi capelli anche se non stai al mare!

Se passi del tempo tra le onde e l’acqua salata, allora la situazione è ulteriormente diversa. I capelli subiscono le conseguenze di questo stile di vita. Ci sono sia i pro che i contro, di certo potrai godere di riflessi naturali luminosi e a zero euro, tutto effetto del benessere di madre natura, ma a lungo andare se non nutri e idrati il capello, le conseguenze sono fatali.

Appunto, la tua chioma è fortemente stressata e reagisce con la caduta dei capelli, ma non temere perché ciò fa parte di un ciclo naturale. Quindi, oltre alle condizioni sopra esposte, che sono la diretta conseguenza dell’estate, il tuo “cambio muta” è unito anche a quella che è la normale vita di un capello. Infatti, la fase finale coincide con questo periodo dell’anno.

Anche il più sottile e piccino capello vive tre fasi. La prima di chiama anagen, cioè quella di crescita che può persino durare fino a sette anni; invece la catagen è breve, può durare poche settimane, ed è quella in cui il capello entra in una specie di “stasi”, cioè gli si blocca la crescita: è diventato adulto! L’ultima fase è la telogen, qui succede che la fase di riposo della crescita conduce all’espulsione del capello dal bulbo pilifero, e dura tre mesi.

I tuoi capelli vivono una vita propria, come te ne prendi cura? Ci teniamo a precisare che qualora la situazione dovesse essere più seria è sempre bene richiamare l’attenzione di uno specialista. Il metodo da noi proposto è naturale e senza ingredienti chimici, inoltre non costa quasi nulla!

Capelli stupendi e forti con un semplice gesto!

Ti starai domandando se il rimedio che ti stiamo per rivelare abbia davvero tutti questi vantaggi, ebbene ti confermiamo che è assolutamente efficace. In primis, è economico, perché ti servirà prendere solo due prodotti che hai in casa. Inoltre, è naturale di conseguenza anche se non avrai raggiunto il tuo intento, perché hai riscontrato che la caduta è dovuta a condizioni mediche, non avrai alcun effetto dannoso.

Tutto quello che ti serve è prenderti un momento per te, puoi benissimo compiere questo gesto quando ti stai preparando per uscire ed affrontare la dura giornata che hai davanti, oppure se hai deciso di dedicarti una serata di relax.

E’ una coccola efficace che fa bene sia al tuo cuoio capelluto che alla salute mentale e psichica. La lozione di cui ti stiamo parlando è la preziosa acqua al rosmarino! Non dovrai far altro che creare un infuso con acqua minerale e la suddetta erba aromatica, e il gioco è fatto: puoi usarla in modi diversi sui tuoi capelli e avere tutti i benefici che vuoi!

La si prepara portando in ebollizione l’acqua, si aggiunge il rosmarino, e lo si lascia riposare per tre ore circa. Più riposa, maggiori saranno i benefici su tuoi capelli, perché le proprietà antisettiche e antiossidanti si fortificheranno. Se vuoi la parte che ti avanza puoi usarla come digestivo oppure per rinforzare le difese immunitarie. Sai che il rosmarino ha degli alti livelli di cortisolo?

Riconosciute le proprietà ti basta compiere questi gesti. Puoi utilizzare l’infuso subito dopo lo shampoo, bagna i polpastrelli e massaggia, non necessita di risciacquo. Potresti anche utilizzare lo spray per avere capelli forti e stupendi anche dopo la piastra. La miscela protegge e prepara ad una piega perfetta.

Se vuoi potenziare l’azione e avere anche l’effetto rilassante, aggiungi nella fase di infusione delle foglie di timo e della lavanda. Cura il tuo benessere quotidiano, volersi bene con dei piccoli gesti rivoluzione la tua vita!

Ti basta una vaporizzazione e un massaggio di tre minuti, e la caduta dei capelli verrà affrontata in maniera impeccabile.