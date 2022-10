Vanessa Incotrada senza trucco e senza filtri: la foto è stupefacente

Vanessa Incontrada senza trucco, alla vigilia del ritorno a Striscia la Notizia, spiazza tutti pubblicando una foto in cui si mostra come nessuno l’ha mai vista.

Vanessa Incontrada regala un nuovo selfie ai fan lasciandoli letteralmente senza parole. Sin dal suo arrivo in Italia quando lavorava come modella, Vanessa ha conquistato tutti con la sua bellezza acqua e sapone e un sorriso radioso e contagioso che non ha mai perso nel corso degli anni.

Su Instagram, però, alla vigilia del suo ritorno dietro il bancone di Striscia la Notizia, stavolta, ha scelto di pubblicare una foto senza filtri e senza trucco, ma anche senza il suo sorriso che, invece, vedete nella foto qui in alto.

Vanessa Incontrada senza trucco: l’immagine inedita della conduttrice conquista tutti

Vanessa cerca di regalare ai fan sempre la sua immagine serena e spensierata. Tuttavia, nella foto qui in basso si mostra con un’aria diversa in cui il sorriso è assente e lascia spazia a qualche pensiero di troppo. “Faccia da lunedì”, scrive Vanessa Incontrada senza trucco aggiungendo una serie di faccine che ridono.

Dopo essersi regalata l’ultimo bagno di settembre, per la Incontrada è arrivata il momento di affrontare la lunga stagione invernale. Per l’attrice e conduttrice gli impegni professionali e privati sicuramente non mancheranno soprattutto perchè, nell’ultimo periodo, la sua vita privata è decisamente cambiata.

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, infatti, per la prima volta, Vanessa ha parlato del rapporto con il compagno storico, Rossano Laurini con cui ha avuto il figlio Isal.

La Incontrada ha così ammesso la crisi di coppia aggiungendo, però, che ciò che li lega non finirà mai.

“È un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente” – ha detto la Incontrada confermando ciò che aveva dichiarato in una precedente intervista a Vanity Fair a cui aveva confidato quanto segue – “Sono in un momento riflessivo della mia vita. Posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”.