Vanessa Incontrada serenetta al mare per l’ultimo bagno di settembre

Vanessa Incontrada si regala l’ultimo bagno di settembre e condivide sui social un selfie in cui sfoggia tutta la sua bellezza.

Vanessa Incontrada si concede l’ultimo bagno di settembre e regala un ultimo selfie in costume ai followers. Senza trucco, con la pelle ancora abbronzata e un sorriso radioso, l’attrice e conduttrice riesce, ancora una volta, a lasciare senza parole i suoi fan. Nonostante siano passati anni dalla prima volta in cui arrivò in Italia, il sorriso radioso continua a fare strage di cuori.

Innamorata del mare, Vanessa ha approfittato degli ultimi raggi di sole e delle ultime giornate calde per trascorrere l’ultima giornata al mare e godersi quello che, probabilmente, è stato l’ultimo bagno dell’anno. Un regalo per se stessa quello dell’attrice che poi ne ha fatto uno ai suoi fan condividendo una foto bellissima.

Vanessa Incontrada e l’ultimo bagno al mare: bellezza spettacolare

E’ una bellezza semplice e naturale quella di Vanessa Incontrada che riesce a lasciare senza parole i fan anche indossando una semplice canotta bianca. “Ultimo bagno di settembre. Besitos”, scrive nella didascalia che accompagna la foto che vedete qui in basso in cui si gode la bellezza della natura dopo un bagno che le ha lasciato l’odore della salsedine sulla pelle e sui capelli bagnati.

Non riesce a stare lontano dal mare, dunque, la Follonica che, vivendo da anni in Italia, ha scelto di stabilirsi a Follonica dove è circondata da tantissimi amici e dall’amore del figlio Isal che ha 14 anni.

Sul rapporto con il compagno storico Rossano Laurini e padre di suoi figlio, invece, non ci sono molte certezze. Da una parte si rincorrono le voci di crisi e, dall’altra, ci sono le parole della Incontrada che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, ha fatto sapere di essere in un momento riflessivo su tanti aspetti della sua vita.

“Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”, le parole della conduttrice.