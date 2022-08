Vanessa Incontrada, canotta bianca e scollatura da capogiro

Vanessa Incontrada inizia la nuova settimana facendo un regalo ai fan: nel suo mondo, sfoggia una bellezza disarmante in canotta bianca.

La nuova settimana di Vanessa Incontrada inizia con un selfie scattato nel suo mondo e pubblicato sul proprio profilo Instagram per la gioia dei loro fan. Con i capelli sciolti, le sue immancabili lentiggini, il viso acqua e sapone e una canotta bianca per provare a combattere il gran caldo dell’estate 2022, l’attrice spagnola è davvero bellissima.

Circondata dall’amore del figlio e degli amici, Vanessa è una donna serena e felice. Una serenità che l’attrice trasmette anche sui social e che le permette di rispondere con indifferenza alle critiche che riceve sul suo aspetto fisico.

Vanessa Incontrada: il selfie con la canotta bianca è magico

In attesa di rivederla in tv, protagonista di nuove fiction di cui è indubbiamente la regina vincendo sempre la gara degli ascolti ogni volta che una sua nuova serie viene trasmessa in tv, i fan continuano a seguirla sempre con affetto sui social dove pubblica spesso foto, pensieri e riflessioni sulla propria vita.

Per augura buongiorno ai suoi followers e augurare a tutti una buona settimana, Vanessa ha condiviso la foto che vedete qui in alto in cui, naturale e semplicissima, sfoggia la sua bellezza. In Italia da anni, Vanessa che non è mai cambiata e che ha cominciato la carriera come modella per poi essere rapita dal fascino della recitazione, sentimentalmente, sta attraversando un periodo particolare.

Da mesi si rincorrono voci su una presunta crisi con il compagno Rossano Laurini. La Incontrada che, finora, è sempre rimasta in silenzio, per la prima volta, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni nel corso di una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair e pubblicata sul numero 33-34 di agosto.

«Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Guardo avanti, non so dove mi porterà la mia trasformazione. Non solo nella vita privata», ha confessato l’attrice che, poi, sempre a Vanity Fair, ha confidato di avere un sogno «Un mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale, non mi do limiti. E nessuno dovrebbe darseli, una persona può decidere di fare quello che vuole».