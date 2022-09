Attacca una striscia di scotch sulla scopa: dirai addio ad aspirapolvere costose ed ingombranti

Ecco perché dovresti attaccare una striscia di scotch sulla scopa: lo stanno facendo tutti e il motivo è sorprendente!

Da quando gli aspirapolvere hanno fatto la loro comparsa nelle nostre case, ci siamo dimenticati sempre di più delle vecchie scope. Quelle che una volta erano le grandi alleate di mamme e nonne per le pulizie sono ormai un lontano ricordo.

Ormai infatti quasi tutte le case sono dotate di almeno un aspirapolvere, un elettrodomestico indubbiamente utile che ci permette di risparmiare anche molte energie con risultati spesso decisamente migliori di una semplice scopa.

Ma stavolta però vogliamo spezzare una lancia a favore della vecchia scopa. Se attacchiamo infatti una striscia di scotch sulle setole, ecco che può tornare ad essere davvero utile: scopriamo perché lo stanno facendo tutti.

Ecco perché attaccare una striscia di scotch sulla scopa

Diciamoci la verità: da quando nelle nostre case sono entrati a pieno regime elettrodomestici di ultima generazione come scope elettriche, aspirapolveri senza filo, robot aspirapolvere, e così via, le care vecchie scope sono state un po’ da tutti dimenticate in un angolo dello sgabuzzino.

I risultati di questi strumenti sono senza dubbio efficaci ma non sempre pulire il pavimento con l’aspirapolvere, permette di arrivare a catturare la polvere anche negli angoli più stretti o remoti della casa.

Pensiamo sotto ai mobili, sotto ai letti o sotto al divano, lì lo spazio per far arrivare qualsiasi strumento elettrico è davvero esiguo. Spesso infatti per pulire in quelle zone occorre spostare gli oggetti.

Ma se si tratta di mobilio pesante, come un letto o un divano, diventa difficile poter effettuare al meglio le pulizie là sotto ed eliminare tutta la polvere ogni volta. Ecco che allora tornano protagoniste le nostre care e vecchie scope.

Se ne abbiamo ancora una riposta in qualche angolo della casa basterà dargli una pulita, se già non lo fosse, ed attaccare una striscia di scotch sulle setole. Il motivo è presto spiegato.

Grazie al nastro adesivo tutta la polvere si attaccherà su di esso e con la scopa sarà molto più semplice arrivare anche negli angoli difficili e in quelle zone dove con una normale aspirapolvere non eravamo riusciti ad arrivare.

Il trucco dello scotch sulle setole della scopa è davvero semplice da mettere in pratica. Infatti, basterà tagliare una striscia di nastro adesivo, meglio ancora se ne abbiamo uno un po’ più largo, tipo quello marrone per imballare i pacchi, e attaccarla sulle setole della nostra scopa.

Ovviamente una parte dello scotch dovrà restare libera e non essere attaccata sulle setole, in maniera che andando a contatto con il pavimento andrà a raccogliere tutta la polvere che c’è, ma non solo, vedremo anche come con gran soddisfazione il nastro adesivo catturerà peli, capelli, residui di cibo e così via.

Questo trucchetto così geniale è davvero utile sia per togliere quei residui di polvere dove ad esempio non arriva una normale aspirapolvere, ma anche ad esempio per pulire gli angoli alti delle finestre, togliere eventuali ragnatele dal soffitto, arrivando quindi anche in punti più alti della casa, senza necessariamente doversi arrampicare su una scala.

Non solo, questo trucco ci permetterà di risparmiare diversi soldi in bolletta, visto che potremo fare a meno di adoperare sempre l’aspirapolvere, un elettrodomestico che consuma energia.