Anna Tatangelo preoccupata per il suo vecchio amore: importanti problemi di salute

L’ex di Anna Tatangelo sta male. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato sui social che ha ammesso che è stato costretto a fermarsi a causa di alcuni problemi di salute.

L’ex fidanzato di Anna Tatangelo non sta dicendo attraversando un periodo facile. I due, dopo diversi tiri e molla, hanno deciso di separare, sembrerebbe in maniera definitiva, le loro strade in quanto incompatibili. Purtroppo però il destino non è di certo dalla parte di lui in quanto oltre alla delusione a livello sentimentale, ci si aggiunge l’impossibilità di poter proseguire anche nella sfera professionale. Il motivo?

Purtroppo ha riscontrato dei problemi di salute e per questo motivo ha dovuto mettere un freno a tutti i suoi progetti lavorativi che sarebbero dovuti venire alla luce già a partire dal mese di settembre ma purtroppo è stato costretto a rimandare ogni cosa. L’annuncio è arrivato direttamente da lui sul uso profilo Instagram annunciando la pausa del lavoro.

Non è un bel periodo per Livio Cori che sui social ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare come stanno le cose ultimamente nella sua vita.

Livio Cori, ex di Anna Tatangelo, costretto a fermarsi: la confessione è un colpo al cuore

Livio Cori, l’ex fidanzato di Anna Tatangelo, che voleva strapparlo dalle mani di Belen Rodriguez, ha annunciato di dover essere stato costretto a rimandare tutti i suoi progetti lavorativi a causa di alcuni problemi di salute.

“È dall’inizio di agosto che ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente, avevo programmato di condividere già nuova musica con voi per settembre, ma questa condizione non mi ha permesso di portare a termine il mio progetto nei tempi previsti” ha svelato il rapper sul suo account social, rivelando un retroscena di cui il suo fedele pubblico non era ancora a conoscenza fino a questo momento.

“Nonostante tutto credo che non tutti i mali vengono per nuocere“ ha poi riflettuto. “Forse essere costretto a fermarmi un attimo e avere il tempo per rivalutare un pò di cose era proprio quello di cui avevo bisogno“ ha poi aggiunto, provando a trovare il lato positivo in tutta questa faccenda. “Raccoglierò le energie per le prossime due date, poi mi prenderò un pò di tempo per poter tornare al 100% con qualcosa di nuovo” ha poi concluso Livio Cori su Instagram.