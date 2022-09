Ti sveliamo il segreto pazzesco delle donne Coreane per una pelle fresca e uniforme

By

Avere una pelle liscissima (anche) con il make up è possibile eccome. Ecco il segreto delle donne coreane per avere la pelle fresca e uniforme.

Chi non ha mai invidiato le donne coreane per la loro pelle perfetta alzi la mano. E sicuramente tutte la mani saranno rimaste abbassate.

Le donne orientali sono le regine della skin care e regnano incontrastate nel mondo del beauty da tempo immemore.

Hai mai sentito parlare della cosiddetta k – beauty? Sta letteralmente per korean beauty routine, quindi insomma con questo termine si identifica tutto ciò che ha a che fare con la cura della pelle Made in Corea.

In effetti basta guardare in faccia – nel vero senso della parola – le donna asiatiche per capire che da loro noi occidentali possiamo solo imparare. Hanno una pelle liscissima, priva di impurità, tonica.

Il loro segreto? Al 50% è una questione di genetica, al 50% di cura della pelle. Nel primo caso possiamo farci ovviamente ben poco: il loro derma è strutturato, resistente, elastico.

La loro ossatura “importante” è adattissima ad sorreggere la loro pelle, la cui ricettività è impressionante.

Inoltre hanno uno strato corneo molto più sottile rispetto al nostro ed una secrezione sebacea fortissima.

C’è da dire però che le donne coreane hanno anche una skin care molto precisa, fatta di strati, passaggi, step.

Per loro, infatti, curare il viso è come un’arte: hanno un vero e proprio rituale quotidiano che seguono pedissequamente.

Proprio in Asia, infatti, è nato il cosiddetto Layering, ovvero la tecnica di skin care che consiste nell’applicare tanti prodotti in diversi step (fino a 10). Dalla Corea poi questa è arrivata praticamente in tutto il mondo, compresa l’Italia.

C’è però un segreto che possiamo prendere in prestito dalle donne coreane per poter avere una pelle liscissima anche attraverso l’aiuto del make up. Ecco di cosa si tratta.

Il segreto per avere una pelle liscissima

La cura della pelle è fondamentale: senza una giusta beauty routine anche il trucco avrà un aspetto diverso.

Perché il tuo make up sia perfetto (almeno sembri tale), infatti, dovrai assicurarti che la tua pelle sia già abbastanza liscia, levigata, tirata. Per farlo – a qualsiasi età – devi partire dall’applicazione dei prodotti giusti.

Ovviamente ogni tipo di pelle dovrà essere curata in modo specifico: non possiamo trattare la pelle secca allo stesso modo di quella grassa e neanche di quella mista.

Allo stesso modo, a 30 anni dovremo seguire determinati passaggi, a 40 altri, a 50 altri ancora. Il tempo che passa, infatti, si vede soprattutto dalla pelle: l’unico modo per contrastarlo è usare i prodotti antiage adatti a noi.

Se vuoi sapere qual è la skin care adatta ad ogni età, ecco la nostra guida.

Fatto ciò, puoi passare all’applicazione del make up. Puoi scegliere se applicare prima il primer come base, per poi passare al fondotinta.

A questo punto c’è un segreto che arriva direttamente dalle donne coreane: puoi applicarlo usando una spatola.

In questo modo, infatti, il tuo fondotinta sarà perfettamente uniforme, potrà nascondere ogni imperfezione al 100%, sarà impeccabile.

Come fare? Prendi una spatola, passaci sopra del prodotto – che ovviamente dovrà essere il più simile possibile al colore della tua pelle – e passala sul tuo viso. (continua a leggere dopo il video)

Prendi poi la solita spugnetta che usi normalmente per stenderlo e tampona lievemente su tutto il viso.

Fai attenzione solo alle zone in cui hai moltissimo acne: in questo caso puoi anche usare solo la spugnetta e basta per essere sicurissima che il prodotto sarà steso bene e che non avrai alcun problema.

Il risultato finale comunque sarà un trucco estremamente naturale, quindi se sei fan dei look non eccessivamente estrosi, questo farà di sicuro al caso tuo.