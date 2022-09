Test: cosa faresti se ti confidassero un segreto scomodo?

La tua vera personalità può aiutarti a prendere una decisione in un momento molto critico. Questo test ti permetterà di schiarirti le idee

Cosa faresti se ti confidassero un segreto che vorresti rivelare al mondo intero? Purtroppo è un segreto, quindi non si può dire a tutti. E se fosse una cosa grave? Saresti più o meno nella stessa situazione di un prete al quale l’assassino racconta un omicidio durante la confessione. Ovviamente, la situazione che oggi ti proporremo non sarà così estrema ma potrebbe metterti lo stesso in seria difficoltà. Non ci credi?

La tua personalità ti aiuterà a scegliere una delle due opzioni, insieme al tuo istinto. Fai la tua scelta e poi scorri il testo verso il basso, troverai il tuo profilo personalizzato. È importante sottolineare che questo test non ha alcun collegamento con tesi o teorie scientifiche. Si tratta di un modo divertente per intrattenere le nostre lettrici e i nostri lettori, i profili non sono calcolati sulla base di modelli scientifici.

Ecco la situazione nella quale devi immedesimarti: la tua migliore amica ti ha appena raccontato di aver tradito ripetutamente il suo ragazzo. Siete amici, conosci questa persona da anni ormai e gli vuoi bene, pur non avendo lo stesso rapporto che hai con la tua amica. Cosa fai? Preferisci l’omertà e assecondi le richieste di silenzio della tua amica o confessi tutto al suo ragazzo? Fai la tua scelta, lasciati guidare dall’istinto, trovi i profili del test qui sotto.

I profili del test: quale decisione hai preso?

Resti in silenzio, viva l’omertà: non è una decisione facile, è evidente che tu abbia un carattere particolare ma hai scelto di essere fedele alla tua amica pur non apprezzando il suo gesto. L’amicizia è un valore importante per te, non tradiresti mai la fiducia delle persone alle quali vuoi bene veramente. Faresti qualsiasi cosa per loro, anche mentire spudoratamente. Ovviamente non sei d’accordo con il tradimento della tua amica ma preferisci starle accanto e continuare a sostenerla.