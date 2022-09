Test: qual è il tuo punto di forza? Su cosa dovresti puntare?

Qual è il tuo vero punto di forza? Su quale aspetto del tuo carattere dovresti fare più affidamento? Questo test risponderà alle tue domande

Tutti hanno delle doti speciali, delle capacità diverse da mettere in campo quando arriva il momento giusto. Si tratta di quelle azioni che compi in maniera spontanea, forse non te ne rendi nemmeno conto. Quando bisogna agire in un determinato modo, ecco che ti muovi di conseguenza. E tu, hai un punto di forza? Sei proprio sicura di conoscere fino in fondo tutte le tue qualità?

Il test che vogliamo proporti oggi ti metterà nelle condizioni di prendere una decisione in pochi secondi. In base alla scelta che farai, sarà possibile ricavare un profilo personalizzato. La tua personalità, insieme al tuo istinto, ti aiuterà a indicare una delle due opzioni. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica, si tratta di un semplice passatempo che vogliamo offrire alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Ecco la situazione nella quale devi provare a immedesimarti: sei la dirigente principale di una grande azienda, la proprietà ti ha imposto di aumentare i ricavi del 10% entro la fine dell’anno. Mancano solo poche settimane e non hai raggiunto l’obiettivo, cosa fai? Chiedi ai tuoi dipendenti di abbassarsi lo stipendio o dai le dimissioni? Fai la tua scelta e poi scorri il testo verso il basso, troverai il profilo abbinato alla tua personalità.

I profili del test: quale decisione hai preso?

Chiedi ai tuoi dipendenti di ridursi lo stipendio: se hai preso questa decisione, vuol dire che sei una persona che non ha paura di assumersi le proprie responsabilità. Chiedere a qualcuno di guadagnare di meno non è facile, probabilmente lo fai perché vuoi salvaguardare i posti di lavoro. È senz’altro la scelta più cinica ma è anche quella più logica. Rinunciare a qualcosa oggi per ottenere di più domani è il vero compito di un dirigente. Il tuo punto di forza è proprio quello di comprendere qual è la decisione da prendere anche nei momenti più critici. Hai un carattere abbastanza forte da poterti permettere anche dei punti di vista impopolari, non temi le critiche e vai dritta per la tua strada.

Dai le dimissioni: hai preso la decisione di dimetterti? Questo vuol dire che non sempre riesci a reggere il peso delle pressioni, hai un carattere debole e non sei in grado di superare un momento critico. Dando le dimissioni, al tuo posto arriverà qualcuno che obbligherà i lavoratori a ridursi lo stipendio, probabilmente prendendo delle decisioni peggiori rispetto a quelle che avresti preso tu in futuro. Fare un passo indietro non è sempre una decisione saggia, forse ti rende più amata e apprezzata dagli altri ma a volte bisogna farsi carico delle proprie responsabilità. Le critiche fanno parte della vita!

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. Qualora fosse così, sappi che nei prossimi giorni ne troverai altri, sempre molto divertenti e stimolanti come questo. A presto.