Quanto sei indipendente? Questo test ce lo dice immediatamente

Essere indipendenti non è assolutamente uno scherzo: il test della vera indipendenza, quindi, è dirci la verità su di te e sulle persone che ti circondano. Ecco come!

Quante volte ti è successo di sentirti rinfacciare la tua indipendenza?

Capita spesso, infatti, che la gente non veda di buon occhio le persone che sono indipendenti.

Per loro, infatti, sembra essere tutto “facile” visto che lo fanno, generalmente, completamente da sole!

Che ne dici: ti va di vedere quanto e se sei indipendente davvero?

Test della vera indipendenza: ecco come scoprire chi sei veramente

Anche oggi abbiamo deciso di proporti un test decisamente intrigante.

Si chiama il test della vera indipendenza e ci parla del tuo modo di essere nella forma più profonda.

Per far sì che il test sia veritiero, però, ci dovrai dire che cosa hai visto prima in questo quadro che ti proponiamo qui sopra.

Si tratta di un’opera del pittore surrealista Mihai Criste ed ha come soggetto qualcosa di veramente particolare.

Tu, che cosa hai notato prima di tutto il resto? Scopriamo subito che cosa vuol dire nel test della vera indipendenza!

hai semplicemente visto una barca ormeggiata : le barche ormeggiate sono generalmente un ottimo simbolo.

Rappresentano la stabilità finanziaria ed anche un certo modo di affrontare la vita: calmo, preciso, senza paura e senza fretta.

Nel test della vera indipendenza, però, il significato varia leggermente. Probabilmente sei una persona che ha sì una sua indipendenza solo che, a causa del tuo modo di fare, finisci per rendere l’indipendenza il motivo della tua solitudine.

Non vuoi mai che gli altri ti aiutino e questo ti ha portato a creare un muro veramente difficile da valicare.

L’indipendenza non è semplicemente solitudine: è la capacità di fare tutto da soli ma senza escludere gli altri dalla propria vita!

Forse ti conviene provare anche il nostro test dell'anno 3000 per capire meglio chi sei e che cosa dovresti fare per trovarti più a tuo agio con gli altri.

Quella che hai visto tu nel test di oggi, però, che cosa significa?

Principalmente che sei una persona che ha una gran coraggio dentro di sé e che vuole avere una visione chiara della sua vita e di quella degli altri.

Sei una persona onesta e sincera e la tua indipendenza trae la sua forza proprio da questa. Non ti nascondi dietro un dito e non sei assolutamente in grado di mentire.

Il desiderio, però, inteso come desiderio sentimentale e passionale, è quello che veramente ci fa capire che sei una persona indipendente.

Nonostante tu abbia un grande cuore, molto spesso trovi il modo di evitare di condividere i tuoi sentimenti con gli altri. Non ti piace che gli altri possano avere accesso al tuo cuore: la tua indipendenza si fonde soprattutto sul fatto che non ti lasci “incantare” da nessuno.

Al posto dei remi, infatti, la barca ha in realtà un paio di lancette dell’orologio. Piuttosto difficile notarle eppure il tuo sguardo è stato attirato immediatamente da loro.

Ma cosa vuol dire questo nel test della vera indipendenza?

In realtà vedere le lancette ci svela, su di te, che sei una persona veramente poco indipendente. Ehi, non prendertela con noi!

Le lancette riportano ad un simbolismo di paura della morte, nostra e degli altri. Il tempo che scorre e che non si ferma mai, le opportunità che svaniscono… tutto questo ti spaventa e ti paralizza.

La risposta, quindi, è quella di legarsi il più possibile agli altri e alle persone che ti sono vicine!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.