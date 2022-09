Alfonso Signorini gioca il suo asso: chi è la nuova icona pronta a sconvolgere il GF Vip 7

A pochi giorni dalla partenza del GF Vip 7, Alfonso Signorini svela i suoi assi nella manica: la nuova icona è pronta a sconvolgere la casa: ecco chi è.

Alfonso Signorini si prepara al grande debutto. Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio del Grande Fratello Vip settima edizione e il pubblico è in totale fermento. Tra le grandissime attese sono circolate indiscrezioni e scoop, fino alla verità svelata. Sulle prime il conduttore ha preferito lasciare un alone di mistero.

Le prime ad essere state rivelate sono state le opinioniste, sempre più pronte a scendere in campo e scatenare le reazioni di telespettatori e concorrenti. Naturalmente si tratta di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, tra novità e vecchi ritorni. Poi i primi concorrenti sono arrivati in pillole. Pare, infatti, che in principio la decisione del direttore di Chi fosse di prendere una direzione diversa rispetto alle scorse edizioni: quella di non rivelare il cast completo fino al giorno della prima serata.

Forse per creare ancora più trepidazione e forse per far parlare ancor di più i giornali, insomma gli unici vipponi confermati da settimane erano Giovanni Ciacci e Wilma Goich. Poi, nelle ultime ore, un cambio di programma inaspettato. Probabilmente condizionato da un’ondata di critiche sopraggiunte sul web sulla scelta di segretezza, Signorini ha deciso proprio ieri di svelare completamente i concorrenti del GF 7, in arrivo su Canale 5 lunedì 19 settembre. Una di questi è pronta a sorprendere.

Chi è Elenoire Ferruzzi, la diva del mondo gay italiano

Sembra proprio che quest’anno Alfonso Signorini abbia deciso di giocarsi una vera carta vincente. Elenoire Ferruzzi è pronta a varcare la porta rossa, con la sua esuberanza e la sua ironia. Ma chi è l’iconica presenza? Sarebbe riduttivo affibbiarle semplicemente l’appellativo di “trans”, poiché la personalità della Ferruzzi è nota per moltissime sfaccettature.

Si tratta di un vero fenomeno di TikTok e di Instagram, con una pagina che ad oggi conta 103 mila follower. Elenoire è sicuramente nota per i suoi video diventati virali, con tanto di gag ironiche e performance musicali. Ma non solo, perché è stata ospite di diverse serate LGBT+ ed esibizioni. Un personaggio che ha già scatenato l’interesse del web, tanto da avere all’attivo diversi fanclub in suo onore.

Cosa aggiungere? Naturalmente un look pazzesco e fuori dal comune che farà sicuramente discutere, fatto di unghie ricurve da 30 centimetri, fisicità prorompente, ciglia maxi e capelli biondissimi. Probabilmente ci troviamo di fronte ad uno dei personaggi chiave di questa prossima edizione del GF Vip 7 sul quale Signorini ci ha visto lungo. Siamo certi che la Ferruzzi metterà molta carne sul fuoco e che saprà tirare fuori lati inaspettati che vanno al di là dell’aspetto esteriore. Ne vedremo delle belle.