Consigli di stile: i 5 errori da evitare assolutamente ma che tutte commettiamo!

Consigli di stile: non c’è nulla di peggiore di commettere questi 5 errori all’ora di realizzare i nostri look. Nonostante ciò, questi sono anche gli errori più comuni che commettiamo quotidianamente! Ecco quali sono e come evitarli!

Nonostante passiamo ore a studiare i nostri outfit per essere sempre perfette, ci sono dei piccoli dettagli che se non presi in considerazione possono rovinare completamente i nostri look. Ad esempio? Questi 5 errori di stile sono da evitare a tutti i costi, seguendo i consigli di stile di CheDonna!

Tutte abbiamo visto almeno una volta il film “Il Diavolo veste Prada”, in cui la bravissima Meryl Streep impersonifica un inquietante e troppo schietta direttrice di un magazine di moda che letteralmente detta le regole del fashion anno dopo anno.

Quello che nella vita reale potrebbe essere la celebre Anna Wintour, capo redattrice storica di Vogue e super amante della moda.

E se abbiamo visto il film, oppure conosciamo qualcosa su Anna Wintour, sappiamo che la moda non è solo colori sgargianti, tessuti pregiati e tacchi a spillo, ma il fashion è precisione e regole. Tante regole.

Alcune di queste se non seguite alla lettera hanno la capacità di rovinare i nostri total look, anche il più perfetto e studiato.

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i consigli di stile per evitare i 5 errori di stile più comuni nel fashion!

I consigli di stile di CheDonna per un look perfetto ogni giorno: occhio alle taglie, capi ben stirati e sneakers bianche sempre pulite!

I consigli che stiamo per vedere non sono delle guide su come realizzare un look o come abbinare alcuni capi. Riguardano dei dettagli che a volte sembrano banali ma che hanno la capacità di rovinare il nostro total look in un batter d’occhio!

I 5 errori di stile da evitare assolutamente:

abiti non stirati: va bene l’outfit trasandato o, come va di moda dire, boho chic, ma la differenza tra un look non impegnativo e uno non curato è enorme. Ad esempio, se indossiamo una camicia di cotone non stirata, o il pantalone classico da ufficio con le pieghe perché non stirato bene, il nostro outfit sembrerà sciatto! Occhio ai tessuti! Se non amate stirare, cercate di stendere bene dopo la lavatrice! In questo modo eviterete la formazione di pieghe profonde nei vostri capi! sneakers sporche: la maggior parte dei nostri outfit più casual partono sempre dalle sneakers bianche. Sono comode e di gran tendenza. Ma se sono macchiate rovineranno il nostro total look. Prestate sempre attenzione alle vostre sneakers bianche! over size: va bene la moda oversize, ma non quando questa significa taglia troppo grande! A volte confondiamo le due cose. Ci dobbiamo sempre ricordare che esistono capi di abbigliamento, come le camicie o i cappotti, che nascono per essere indossati larghi. Altri invece che hanno bisogno di una taglia, che sia quella giusta, ad esempio una bella giacca blazer, oppure un pantalone a vita alta! Occhio a non voler fare le esperte di moda con i capi sbagliati. Trasformerete i vostri look da top a flop in un lampo! colori che non si addicono al nostro incarnato: non che dobbiamo essere esperte di armocromia ma dobbiamo prestare attenzione ai colori che indossiamo, e tenere sempre a mente che non tutto ciò che è di tendenza fa veramente al caso nostro. Quindi occhio ai colori! abiti stretti per tutte le occasioni: l’ultimo errore di stile da tenere a mente che spesso commettiamo è non tenere conto del luogo o situazione prima di realizzare il nostro outfit. Esistono occasioni che sono più formali, e indossare look troppo aderenti ci faranno sembrare fuori luogo. In più, il total look completamente aderente è passato di moda da almeno un paio d’anni! A proposito, Vuoi sembrare più alta e slanciata? Ecco cosa funziona davvero!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto i consigli di stile per evitare i 5 errori peggiori quando realizziamo i nostri look!

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornate su tutte le tendenze ed essere sempre al top!