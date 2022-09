Test Personalità | Cosa pensano gli altri di te? E perché non te lo dicono?

By

Questo test ti permetterà di scoprire cosa pensano davvero gli altri di te e per quale motivo ti tengono spesso nascoste le cose.

A tutti capita prima o poi di scoprire che una persona che riteneva amica ha detto qualcosa di crudele su di noi o che ha fatto dei commenti poco piacevoli.

Se a volte non diamo troppo peso a questo genere di commento perché pensiamo che sia dettato dall’invidia, in altre occasioni veniamo feriti da questo atteggiamento.

Quando veniamo feriti finiamo per interrogarci su quello che è successo e ci chiediamo, alla fine, se quelle valutazioni negative sono colpa nostra oppure sono nate dalla semplice cattiveria delle altre persone.

In realtà spesso la verità sta nel mezzo: le persone si lasciano andare a comenti negativi anche quando sono nostre amiche ma ci tengono le cose nascoste perché temono una nostra reazione.

Tu sei caduta in passato in questo meccanismo? Con questo test ti aiuteremo a scoprirlo!

Test: cosa pensano gli altri di te?

Per eseguire questo test ti chiediamo di scegliere l’oggetto o gli oggetti che ti rappresentano di più e di leggere il profilo corrispondente! Scoprirai cose che non pensavi possibili!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – I cosmetici

I cosmetici rappresentano la cura per il nostro aspetto ma anche il desiderio di apparire sempre al meglio, nonché di essere ammirate e apprezzate per quello che siamo.

Se hai scelto i cosmetici significa che investi molta energia nel determinare il modo in cui ti vedono gli altri. Questo indica che sei una persona che ama mettere se stessa in una posizione di controllo rispetto agli altri e rispetto alle situazioni in cui si trova.

In linea generale le altre persone ti percepiscono come una donna dal carattere piuttosto deciso che sa quello che vuole e, anche se non lo manifesta direttamente, ha tutti gli strumenti necessari a ottenerlo.

Le cattiverie che circolano su di te dicono per lo più che sei una persona superficiale, magari un po’ egoista e più attenta alle apparenze piuttosto che alla sostanza. Il motivo per cui non te lo dicono? È che sei anche un po’ permalosa, quindi le tue reazioni fanno un po’ paura.

2 – L’orsacchiotto

L’orsacchiotto è uno degli oggetti che ha avuto un ruolo fondamentale nell’infanzia di tutti i bambini del mondo. Si tratta di un giocattolo che svolge anche il ruolo di amico e di rifugio per i bambini di ogni età. Da grandi conserviamo gelosamente i nostri orsacchiotti come ricordo di un tempo che non torna più.

Se hai scelto questo oggetto significa che sei una persona molto buona e molto accogliente, in grado di comprendere a fondo tutti coloro che le sono intorno e di sostenerli nelle loro scelte. Probabilmente sarai un’ottima madre!

Se pensi che questo oggetto ti rappresenti meglio degli altri significa che le altre persone ti vedono come una persona positiva e amichevole. Spesso però vieni criticata per la tua ingenuità e per la tua timidezza. A volte possono aver pensato che tu sia talmente sensibile da essere fragile e immatura, quindi per questo ti hanno ritenuto poco affidabile.

Perché le persone che ti conoscono non ti dicono in faccia queste cose? Probabilmente perché non vogliono ferirti.

Vuoi continuare a giocare con Chedonna? Fai il Test della Porta per scoprire quanto sei coraggiosa!

3 – L’ape regina

L’ape regina è la dominatrice incontrastata di un’alveare. Ha centinaia e centinaia di servitori che la seguono, la proteggono e fanno letteralmente di tutto per nutrirla e tenerla al sicuro.

Quando viene associata a una donna, l’immagine dell’ape regina non è quasi mai positiva. Le donne che vengono identificate in questo modo vengono spesso considerate dagli altri come persone estremamente egocentriche ed egoiste, il cui solo desiderio è brillare al di sopra degli altri e sentirsi superiori.

Se hai scelto questo simbolo per rappresentare te stessa, però, sai anche di avere una grande forza d’animo e molta determinazione. Sei in grado di fissare un obiettivo e raggiungerlo senza lasciarti ostacolare dai contrattempi o dalle difficoltà. Sei in grado di affascinare e guidare le persone che hanno a che fare con te e si può dire che tu sia un leader nato.

il motivo per cui spesso le persone ti parlano alle spalle? È che il tuo atteggiamento dominante fa paura, e nessuno vorrebbe trovarsi in uno scontro diretto con te. Molto meglio (per loro) fare commenti velenosi quando non sei presente o quando non puoi sentire!

4 – Le tazze da tè

Le tazze da tè davvero eleganti sono quelle di un tempo, con delicate decorazioni e bordi di oro zecchino. Si tratta di oggetti che non fanno più parte della nostra vita quotidiana ma che indubbiamente continuano ad esercitare su di noi un certo fascino.

Se hai scelto le tazzine da tè per rappresentarti significa che sei una persona che ama tutto ciò che è bello ed eccentrico. Sei convinta che la vita debba essere resa degna di essere vissuta e che non possiamo trascorrerla solo lavorando, dormendo e facendo cose noiose.

Sei una persona estremamente creativa e dall’intelligenza vivace, con mille interessi. Spesso però le persone che ti circondano riescono a vedere solo il lato negativo di questo tipo d personalità.

Quello che spesso si dice di te (ma rigorosamente alle tue spalle) è che sei una persona fuori dal mondo, priva di senso pratico e incapace di capire quali sono le vere priorità della vita. Perché queste critiche non ti vengono riferite? Perché in realtà nessuno lo pensa davvero: si tratta di considerazioni che nascono solo dall’invidia per il tuo modo di fare così originale.