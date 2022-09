Basta calcare nel box doccia: ecco come puoi eliminarlo con quello che hai in casa!

Per dire addio al calcare nel box doccia ecco il rimedio facile ed economico: puoi eliminarlo con quello che hai in casa.

Il box doccia è uno dei sanitari dove il calcare tende maggiormente ad accumularsi. Qui restano infatti i residui di sporco e capelli, mischiati al sapone, che con il calcare a lungo andare vanno a formare delle incrostazioni difficili da mandare via.

Ecco perché è importante porre attenzione quando abbiamo finito di fare la doccia, o comunque periodicamente alla sua pulizia. Il piatto doccia in particolare è particolarmente soggetto all’accumulo di sporco.

Mentre sul box doccia si creano facilmente quelle fastidiose macchie di calcare. Ecco perché è importante conoscere le strategie per prevenire la loro formazione ed eventualmente i sistemi per mandarle via. Scopriamo come eliminare il calcare dal box doccia con semplici prodotti che abbiamo in casa.

Ecco come eliminare il calcare dal box doccia

Il calcare è una roccia sedimentaria composta per la gran parte dalla calcite. Esso si deposita sui sanitari di tutta casa e arriva direttamente dall’acqua corrente del rubinetto. Ci sono zone d’Italia dove la durezza dell’acqua è più elevata e questo significa che contiene una maggiore quantità di calcare.

Per ovviare a tale problema bisognerebbe dotarsi di un addolcitore che va, appunto, a contrastare la durezza dell’acqua. Altrimenti se non si è forniti in casa di un valido strumento come questo, occorre agire su due fronti.

Da un lato cercando di prevenire la formazione del calcare e dall’altro, se si forma, eliminarlo con prodotti appositi che non necessariamente devono essere chimici. Esistono, al contrario vari metodi naturali che aiutano nelle pulizie domestiche.

Vi avevamo già svelato come eliminare il calcare dal box doccia attraverso rimedi naturali.

E questo sistema che stiamo per svelarvi è ancora più semplice e troverete davvero tutto quello di cui necessitate tra la dispensa e il frigorifero. Scopriamo allora qual è la soluzione facile, economica ed efficace per eliminare il calcare dal box doccia.

Si tratta di una miscela che si prepara direttamente a casa, utilizzando prodotti di uso comune che tutti noi teniamo in dispensa e in frigorifero. La ricetta di questo spray miracoloso è alla pari di un prodotto chimico ma si prepara solo con ingredienti naturali.

Riesce a deodorare, disinfettare ed eliminare i residui di calcare dal box doccia in modo facile e veloce. Per realizzarlo è davvero semplice basta munirsi di un contenitore spray e mettere 3 quarti di aceto bianco, un quarto di acqua, quindi si aggiungono 2 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Vedremo inserendo quest’ultimo nel contenitore come si svilupperà una reazione chimica. Una volta che si è formata questa specie di schiuma effervescente attendiamo che finisca quindi uniamo il succo di un limone.

Agitiamo il tutto e a questo punto chiudiamo il nostro spray. Non resta che fare subito una prova nel box doccia. Spruzziamolo nelle pareti di vetro della doccia e lasciamo agire il tutto per almeno 10 minuti.

A questo punto strofiniamo con una spugna leggermente abrasiva, quelle gialle e verdi per intenderci vanno benissimo, altrimenti si può usare uno spazzolino.

Risciacquiamo quindi lo sporco e asciughiamo bene con un panno morbido in microfibra o di spugna.

Inoltre, è importante asciugare sempre il box doccia, e aprire un po’ le finestre una volta che si finito di fare la doccia, così da far uscire il vapore acqueo che si è formato.