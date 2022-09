Polpettone ripieno speciale, la ricetta top: tutti vorranno copiarcela

Questo non è il solito polpettone ripieno, sia negli ingredienti che nella cottura: ecco perché per me è una ricetta top

In mezzo alle mille ricette del polpettone ripieno, questa è davvero speciale sia nella preparazione che nella cottura.

Per la farcitura ti diamo solo un’idea, sta anche alla tua fantasia decidere cosa mettere perché ci sta bene tutto

Polpettone ripieno speciale, la ricetta top: manzo o vitello, questa è la differenza

La carne macinata di manzo costa meno ed è buonissima, ma ha bisogno di più tempo per cuocere. Se vogliamo accelerare, puntiamo sul vitello.

Ingredienti:

700 g di carne di manzo macinata

1 cipolla

2 uova medie

600 g di patate

180 g di caciocavallo

120 g di farina 0

1 peperone giallo

4 uova medie

30 ml di olio d’oliva

30 g di timo

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione: polpettone

Questa è una ricetta in più fasi, quindi andiamo con ordine partendo della base del polpettone. Versiamo la carne, ancora fredda di frigo, in una ciotola aggiungendo 2 uova (sempre tenute in frigo), la cipolla spellata e tritata finemente, un pizzico di sale, due o tre macinate di pepe nero fresco.

Mescoliamo direttamente con le mani per amalgamare tutto e teniamo un attimo da parte. Passiamo nei fori larghi di una grattugia il caciocavallo tagliato a fette, poi tritiamo finemente le foglie di timo fresco. Infine mondiamo il peperone, apriamolo in due eliminando i semini e i filamenti centrali, poi tagliamolo a falde strette.

Riprendiamo la carne macinata e stendiamola su un foglio di pellicola trasparente. Al centro farciamola con il formaggio grattugiato, le falde di peperone e il timo. Poi arrotoliamolo su se stesse fino a firmare il classico cilindro del polpettone. Infiliamolo in freezer per almeno 2 ore, in modo che diventi bello compatto.

Intanto che aspettiamo, sbucciamo le patate e affettiamole sottilmente con una mandolina in modo da avere fette tutte regolari, poi teniamo da parte.

A questo punto scatta l’ultima fase. Riprendiamo il polpettone dal freezer e con un coltello dalla lama affilata ricaviamo delle fette larghe circa 3-4 centimetri. Poi passiamole nella farina e nelle altre due uova sbattute e leggermente salate, per impanarle.

Infine appoggiamo le fette di polpettone su una teglia coperta con carta forno e leggermente oleata. Poi sopra ogni pezzo adagiamo qualche fettina di patata. Infiliamo in forno a 180° per 25-30 minuti, fino a quando le patate sono dorate in superficie.

Quando il nostro polpettone ripieno speciale è pronto tiriamo fuori al forno, lasciamolo riprendere una decina di minuti e portiamo in tavola.