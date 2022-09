Pamela Prati, la verità bomba del GF Vip sul fidanzato: altro che Caltagirone!

Durante la prima puntata del GF Vip esce fuori l’affaire Caltagirone: poco dopo spunta la verità bomba su Pamela Prati lanciata dai social, non era lui.

Lo scorso lunedì 19 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata per davvero. Dopo mesi e mesi di attese e indiscrezioni, Alfonso Signorini è tornato in grande stile riportando nelle case degli italiani il reality show da record. Con un’edizione rinnovata nello studio e nella casa, ingranditi e più tecnologici che mai, ci prepariamo a gustarci tantissime sorprese.

Che la situazione sia pronta a riservare colpi di scena è stato chiaro da subito. Merito sicuramente di un cast confezionato ad arte dal direttore di Chi, seguendo sicuramente delle strategie di gossip ben precise. La presenza di Pamela Prati, ad esempio, è di certo un asso nella manica che il programma saprà bene come giocarsi. Si è capito già poco dopo il suo energico ingresso. La showgirl è tornata sui suoi passi con un videoclip che riassumeva l’esperienza precedente, esattamente quella dove andò via in seguito all’espulsione al grido di “Chiamatemi un taxi!“.

L’esordio avviene in passerella con una performance di vecchie hit anni Novanta come “Que te la pongo“, che una scatenata Pamela balla e canta accompagnata da un tripudio generale. Insomma, un ingresso da vera stella, che però è stato ben presto segnato dall’affaire Marco Caltagirone, che Signorini si è affrettato a ricapitolare agli italiani.

La reazione delle ex-amiche lascia senza dubbi: l’affondo sui social è già polemica

Mentre sullo schermo scorrevano immagini e ricordi di una bagarre mediatica che, come lo stesso Alfonso Signorini ha ricordato, ha tenuto incollato milioni di italiani, le reazioni delle persone coinvolte non hanno tardato ad arrivare. Nell’affaire Caltagirone comparivano, infatti, all’epoca i nomi di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, che senza dubbio saranno coinvolte nel chiarimento della questione.

Durante la prima puntata, però, entrambe le donne, ex amiche ed ex agenti della gieffina, hanno deciso di prendere in mano i social e dire la loro, con dichiarazioni che già sollevano un polverone. La Perricciolo ha sganciato una vera bomba, puntando il dito contro la vippona, che durante il periodo del caso Caltagirone sarebbe stata addirittura fidanzata con un altro uomo. “Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto“, ha chiosato la donna su Instagram.

Ma non è tutto, perché a questo ha aggiunto: “Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato“. Dichiarazione agghiacciante, nelle parole riportate da Isa e Chia, che lascia a questo punto pochi dubbi. L’ex agente sarebbe pronta a tirare fuori argomenti convincenti che sicuramente non passeranno inosservati al fiuto di Signorini. Nel frattempo, anche Eliana Michelazzo ha detto la sua nelle stories del suo profilo. “Chissà se Pamela Prati troverà l’amore nella Casa. Intendo quello vero…Ne vedremo delle belle“, aggiunge il carico con un’ironica emoticon che ride allegramente.