“Mio figlio ha chiesto aiuto”: Guendalina Tavassi choc sull’ex marito in tribunale

Guendalina Tavassi si è lasciata andare a vere e proprie dichiarazioni choc sul suo ex marito Umberto D’Aponte in tribunale.

Guendalina Tavassi è uno dei personaggi più amati dagli utenti della rete. L’ex concorrente del Grande Fratello è particolarmente amata per la sua innata simpatia, ma non molto tempo fa il suo nome è comparso in un episodio tutt’altro che felice in quanto il suo ex Umberto D’Aponte è stato arrestato per ben tre mesi di reclusione per aver violato l’ordine restrittivo che aveva nei suoi confronti.

La gieffina lo aveva denunciato alle autorità competenti perchè avrebbe subito numerosi episodi di violenza e nelle scorse ore in tribunale ha confermato nuovamente questa versione e tra le pagine de Il Messaggero sono comparsi le dichiarazioni choc fatte da lei durante il corso del processo.

Guendalina Tavassi ha fatto nuove dichiarazioni choc sul suo ex Umberto D’Aponte e sul web da quel momento in poi è celato il gelo tra i suoi fedeli sostenitori che non si aspettavano simili rivelazioni da parte della loro beniamina che sui social aveva sempre esibito il suo sorriso migliore.

Umberto D’Aponte: le dichiarazioni choc di Guendalina Tavassi in tribunale

Guendalina Tavassi, che non molto tempo fa ha strappato un sorriso agli utenti della rete facendo perdere le staffe a Carmen Di Pietro, durante il corso del processo ha raccontato la sua versione dei fatti che ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori che non si sarebbero mai aspettati retroscena del genere sul suo matrimonio.

“Una volta mi ha rotto il naso lanciando le chiavi della mia auto“ ha raccontato la Tavassi, lasciando tutti quanti senza parole. “Sanguinavo e mio figlio ha chiesto aiuto ai vicini urlando: ‘Mamma sta morendo’. Mi volevano ricoverare” ha poi proseguito, raccontando questo inedito retroscena. “Ma io sono voluta tornare a casa per i bimbi” ha poi concluso rivelando che nonostante stesse vivendo un vero e proprio incubo non ha mai avuto intenzione di lasciare da soli i suoi figli e per questo motivo è sempre tornata a casa.

Il dramma di Guendalina Tavassi ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori che non si sarebbero mai aspettati un risvolto del genere dopo l’annuncio della fine del suo matrimonio con Umberto D’Aponte.