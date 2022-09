Anticipazioni Beautiful, Una Vita: nuovi arrivi e finte partenze

Anticipazioni Beautiful, Una Vita. C’è chi viene e chi va. Nelle prossime puntate ci concentreremo su nuovi personaggi!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Anticipazioni settimanali di Beautiful: ecco cosa succederà nelle prossime puntate

Nelle prossime puntate in onda questa settimana di Beautiful arriverà un nuovo crossover con Febbre D’Amore.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 i telespettatori italiani assisteranno ad un altro crossover fra le due soap opera che vanno in onda sul canale CBS in America.

In questo caso i protagonisti saranno Deacon Sharpe (Sean Kanan) e Nikki Newman (Melody Thomas Scott), quest’ultima una delle icone del daytime a stelle e strisce.

“Alla buon’ora, non so perché ci è voluto tanto“, ha commentato l’attrice a Tv Insider, felicissima di poter attraversare il corridoio che separa i set delle due soap: “Sembrava che praticamente tutti gli altri avessero fatto un cross over con Beautiful. Fare parte della famiglia Bell non è una cosa che ho mai dato per scontata e sono stata dunque onorata quando Brad Bell ha deciso di coinvolgere me“.

La donna sarà presente in alcuni episodi di Beautiful perché è stata sposata con Deacon. Infatti, il padre di Hope è stato uno dei protagonisti di Febbre D’Amore e in quel frangente durato dal 2009 al 2012 ha avuto modo di avvicinarsi alla ricca signora.

Una Vita, anticipazioni della settimana: ecco cosa succederà!

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Dopo il salto temporale e la pausa estiva, Acacias ci accoglierà nuovamente nel suo mondo fatto di palazzi e pettegolezzi e nelle vite dei nostri amati e odiati protagonisti seppur per pochissimo tempo. Infatti la stagione e la soap sta per giungere alla sua naturale fine.

Nelle nuove puntate, Aurelio Quesada è stato dichiarato morto nell’incendio avvenuto nel suo laboratorio chimico per questo motivo il suo maggiordomo Marcelo Gatzañaga (Patxi Santamaria) si appresterà a prendere una decisione che cambierà le sue sorti.

Fedele anzi fedelissimo al Quesada senior, Marcelo aveva dichiarato a Salustiano di proteggere a tutti i costi suo figlio Aurelio. Non essendo riuscito a compiere la missione, Marcelo deciderà di abbandonare la vita di corte ad Acacias nonostante la richiesta della vedova Genoveva Salmeron (Clara Garrido) di restare al suo servizio.

La dark lady tenterà il tutto per tutto pur di farlo rimanere, anche chiamare in soccorso la cuoca Luzdivina, per cui Marcelo sembra avere una debolezza. Le anticipazioni ci segnalano che, al termine di un lungo dialogo fra i due Marcelo comunicherà a Luzdivina di aver cambiato idea ripensando al rapporto instaurato con lei e che quindi rimarrà ad Acacias.