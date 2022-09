L’autunno è ufficialmente iniziato, e la stagione porta con sé tante novità. Nel test di moda del giorno scopri la tua personalità in base alla gonna che indossi.

Ogni fase dell’anno ha le sue temperature e queste determinano le scelte di stile del momento. Se non vuoi rinunciare ad un capo unico come la gonna, fai il test di moda e scopri che indole si nasconde dietro ogni outfit. Essere sé stessi può far parte di un processo contraddistinto da decisioni anche rivoluzionarie. Così, potrai capire come valorizzare alcuni look oppure trovare quella scelta adatta che ti farà stravolgere tutto.

Quanto ami la stagione autunnale? Per molti è un vero strazio questo periodo dell’anno, ma per altri è una botta di vita! Ricomincia un nuovo ciclo e con esso tutta la magia che contraddistingue la stagione. L’aria si fa più mite, il caldo torrido viene sostituito da una brezza fresca, e il sole intiepidisce i suoi raggi luminosi.

Insomma, la mezza stagione è un toccasana per chi ama la tranquillità e le attività del momento. Arrivano feste, occasioni per passare del tempo insieme alle persone care sorseggiando una cioccolata calda, e la possibilità di iniziare nuovi progetti.

L’estate ha portato consiglio con il suo riposo, ma l’autunno pone l’inizio del tuo viaggio per la realizzazione dei sogni nel cassetto. Quale indumento migliore per affrontare i buoni propositi se non una gonna capace di portarti lontano?

Sai che le radici del capo e la sua invenzione risalgono al 5000 d.C. nell’antica Mesopotamia? Inoltre era l’indumento gender fluid per eccellenza, senza etichette e distinzione alcuna: la indossavano sia uomini che donne. Addirittura ai tempi degli Egizi e degli Greci era un capo che rappresentava il potere. Faraoni e nobili ne facevano largo uso.

Così, nel corso degli anni il capo viene condizionato dalle varie fasi storiche, ed è negli anni Sessanta che diventa simbolo di ribellione per l’emancipazione femminile! Insomma, si tratta di un capo contraddistinto da un sacco di curiosità storiche, e va bene in qualsiasi periodo dell’anno.

La ragione? I materiali fanno la differenza e rendono questo capo protagonista degli outfit di ogni stagione. Nella foto qui condivisa, quale gonna ti piace di più oppure vorresti tanto indossare?

A- Se scegli questa opzione, hai a che fare con una gonna lunga contraddistinta da materiali come il velluto o la ciniglia, tipici delle stagione più fredde. La comodità è unita ad uno stile unico, perché indica una condizione ben precisa: non si rinunci alla bellezza del capo, ma senza sentir freddo!

B- La seconda gonna è tipica di chi non vuole stare comoda, ma essere d’impatto lasciando il segno: il materiale in ecopelle è sintomo di trasgressione e di un animo rock! Non importa se si abbassano le temperature, l’essere alternativi va oltre i gradi del termometro.

C- Infine, se prediligi gonne con il taglio tailleur o il tweed, è proprio vero: sei un’amante del British Style, non ne puoi fare a meno! I tagli sono più rigidi, ma di certo il calore del tessuto ti darà la giusta carica, e ciò che conta è il tuo stile.

In quale delle tre opzioni ti rivedi? Scopri qual è la tua personalità, il modo in cui ti vesti e indossi i capi di alta moda determinano le caratteristiche principali e il modo che hai di vedere il mondo. Di certo, con una gonna non potrai che mangiartelo!

Nel paragrafo successivo riveliamo la tua indole e il modo in cui ti rapporti.

Risultato del test di moda, ecco chi sei in base alla gonna!

Quando sei decisa nei capi di abbigliamento che vuoi indossare non devi temere niente e nessuno, al massimo puoi pensare di cambiare, ma mai di rinunciare ai tuoi desideri! Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato il test di moda ed anche presentato le tre opzioni più in voga per l’autunno corrente. Sai come ti riveliamo i risultati? In base alla scelta della gonna vi corrisponde il simbolo iconico della stagione: una foglia! Ogni dettaglio ha delle sfumature uniche, ecco come affronterai l’autunno.

Le foglie come le donne, sono tutte bellissime. Ognuna con la sua forma e sfumatura di colore. Questo perché siamo tutte ugualmente belle, ma diverse nella nostra essenza, e non c’è niente di male, anzi abbiamo delle particolarità che ci rendono uniche.

Allora, come possono delle foglie indicare la personalità a sua volta collegata ad una particolare tipologia di gonna? Ebbene, dai sfogo alla fantasia, perché è nella bellezza della natura che ritrovi lo splendore che alberga in te e a volte nascondi.

Se hai scelto la gonna in velluto o ciniglia, sei una persona che non rinuncia al colore! Ebbene sì, proprio come la foglia rosa in mezzo a tutte le altre, sei una mosca bianca durante la stagione autunnale. Non perché non ami questa fase dell’anno, ma perché per te i colori lilla, salvia, rosa e turchese dovrebbero essere presenti in tutte le stagioni. Non rinunci a “quel poco di primavera” che è in te. Quindi, soffri un po’ il freddo, e per non rinunciare al capo, indossi questo stile di gonna a vita alta. Consiglio: segui sempre le tue idee senza farti condizionare. Prova soltanto a stravolgere gli schemi, indossa anche gli altri stili, ti staranno benissimo!

Invece se l’opzione B gonna in ecopelle ha avuto la meglio, è chiaro: sei come la foglia aranciata, decisa e d’effetto, sei una ribelle! Non devono assolutamente indicarti colori diversi dal nero. Al massimo, hai provato il verde militare, il grigio e qualche volta il bianco, ma mai eliminare dalla tua palette il nero. Sei dinamica e sai cosa vuoi, soprattutto se non ti interessa del freddo figuriamoci dei pregiudizi altrui. Ami l’autunno, perché il periodo ti permette di fare shopping ed acquistare tanti stili di gonna, l’importante è che siano in ecopelle! Consiglio: va bene sfruttare un must have, ma non dimenticare che cambiare una volta tanto potrà stupirti in positivo! Cambia linee almeno, sostituisci quelle più rigide ad altre morbide.

Infine, con l’ultima scelta la gonna in tailleur o in tweed non hai bisogno di presentazioni, sei classica e con uno stile elegante: ti basta poco per dare nell’occhio. Come la foglia rossa dal taglio lineare e preciso, fai la differenza in mezzo agli altri. Inoltre, sei un amante dell’autunno, ma sei più una persona da inverno. La ragione? Puoi mettere tutti i tweed che vuoi ed essere sempre perfettamente in tema con l’atmosfera del periodo. Il freddo ti piace ti rinvigorisce, e lo stile fine ti rende sicura di te e pronta a tutto. Consiglio: se vuoi svecchiare un po’ il look puoi farlo aggiungendo degli accessori più aggressivi, magari potrai farti consigliare dall’amica qui sopra. Unire due stili diversi crea un mix potente e unico!

Ti è piaciuto il test di moda con protagonista la gonna? Se sì, ci vediamo al prossimo, sarà ancora più entusiasmante.