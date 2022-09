Per farci notare durante la settimana della moda copiamo Cecilia Capriotti

Showgirl ed attrice ma anche ex concorrente del Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti è presenza fissa agli eventi più cool della settimana della moda milanese. Oggi scopriamo il suo outfit ricco di stili soffermandoci sulla gonna paillettes attillatissima.

Esplosiva e sorridente, Cecilia si mostra con una gonna mini a tubino, a vita alta per slanciare la figura ed in un colore blu iridescente (scelto affinché smagrisca i fianchi e crei il giusto contrasto con la parte alta del look). Questo capo da copiare riprende la scarpa a tacco alto slingback argentata.

Ecco come ispirarci ad un ottimo outfit per le serate più alla moda o per il sabato con le amiche nel nuovo locale della città.

La gonna in paillettes di Cecilia Capriotti è un successo garantito

Per le amanti delle paillettes classiche e circolari, c’è la minigonna di The Label Petite con dischetti color argento e bordo sottile bianco in vita. Da portare subito con un top stretto e corto in vita o con una blusa bianca, in inverno sarà l’ideale con un lupetto nero basic. Costa 46,99 euro.

Alternativa più calda e nostalgicamente estiva sotto certi aspetti è quella di Asos Design in paillettes oro rosa multicolore. Si chiude con cerniera a scomparsa ed è davvero mini quindi è importante scegliere l’occasione giusta ed abbinarla con top nude o canotte bianche. Costa 34,99 euro.

Come Serena Autieri, anche la nostra vip odierna sceglie un capo bianco per illuminare il viso e dare un tocco raffinato e classico all’outfit appariscente. Questa opzione è da provare anche con la gonna di Mango (29,99 euro) in blu mare, morbida sui fianchi. Più adatta di giorno rispetto alla sera, saprà far risaltare anche quella poca e preziosa abbronzatura che ci è rimasta!

Considerando che il focus sarà sul punto vita ed ancor di più sui fianchi con questo capo particolare, è meglio evitarlo se si è fuori forma, se ci si sente a disagio in quei giorni, se si è timide. Tutte queste cose porterebbero a camminare in modo incerto e non c’è cosa peggiore che un brutto portamento per una vera donna di classe.

Silvia Zanchi