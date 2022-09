Hai mangiato un cibo ammuffito per errore? Ecco cosa ti acadrà ora

Hai mangiato cibo ammuffito per errore? Se ti stai chiedendo cosa ti accadrà ora, ecco cosa dovresti sapere.

Non è raro che il cibo che conserviamo ammuffisca. Il cibo a contatto con caldo ed umidità si deteriora facilmente. Se non ti sei accorto della presenza della muffa e hai mangiato un cibo ammuffito ti potrebbe accadere questo.

Hai mangiato cibo ammuffito e sei preoccupato? In effetti non hai tutti i torti, alcune muffe producono micotossine, ovvero tossine che rappresentano un pericolo per la nostra salute, ma attenzione però non tutte le muffe sono pericolose.

Scopri anche cosa succede quando una mosca atterra sul tuo cibo

Quali rischi si corrono se si ingeriscono cibi ammuffiti?

Le macchie verdi e bianche che noti sui tuoi cibi, ad esempio sul formaggio, sono macchie di muffa e la muffa è causata da funghi microscopici filamentosi. Il cibo che si trova in un ambiente caldo ed umido ammuffisce prima, ma anche i nostri cibi conservati in frigorifero possono sviluppare la muffa. Spesso si tende a pensare che la muffa crei solo problemi a livello digestivo, ad esempio intossicazione di origine alimentare, ma è davvero così?

La muffa è un fungo che si riproduce in natura sul legno ma può infestare anche materassi, cibo e persino vestiti e materiali da costruzione. Questi funghi producono spore dall’elevato potere di moltiplicazione, soprattutto in ambienti caldo umidi. Le specie di funghi sono centinaia di migliaia, questo è il motivo per il quale alcune muffe appaiono diverse da altre in forma e colore. Avrai notato che la muffa che compare sul pane ha un aspetto totalmente differente dalla muffa che compare sulla frutta e verdura. Il nostro cibo può essere tranquillamente contaminato da batteri eppure è impossibile vederli se non si ha un microscopio, la muffa invece è visibile ad occhio nudo, inoltre ha il potere di trasferirsi da un alimento all’altro contaminandoli.

Molte persone gettano via il cibo non appena intravedono qualche macchia di muffa mentre altre tendono a consumarlo per evitare sprechi alimentari rimuovendo solo la parte ammuffita, questo accade spesso nel caso dei formaggi. Ti stai chiedendo se è meglio buttare o tenere? Per capirlo bisognerebbe essere in grado di distinguere tra i vari tipi di muffa quali sono buone e quali sono nocive. Ci sono anche muffe che fanno bene alla salute, basta pensare che la penicillina ovvero un antibiotico deriva da un fungo di tipo muffa eppure è curativo.

Ad ogni modo, siccome è difficile distinguere e c’è la possibilità di avere sul nostro cibo una delle muffe che producono micotossine dannose per la salute, come la muffa prodotta dalla specie aspergillus, meglio assicurarsi la salute e gettare via il cibo contaminato.

Va anche ricordato che alcune persone sviluppano allergia alla muffa che si manifesta esponendosi a qualsiasi tipo di muffa, queste reazioni allergiche si manifestano anche a seguito di inalazione, non solo a seguito di ingestione.

Se vuoi evitare che il tuo cibo si deteriori in fretta e ammuffisca conservalo in un luogo fresco e ventilato, Assicurati che questo cibo non sia a contatto con acqua ed eventualmente detergi le superfici contaminate da muffa con bicarbonato di sodio e aceto bianco prima di riporvi altro cibo.