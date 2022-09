Scontro durissimo a ‘Tu Si Que Vales’ tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari. I due si sono presi a male parole in seguito a quello che doveva essere un semplice gioco, e che invece si è rivelato un modo per rivendicare la loro “virilità”…

Uno scontro del tutto imprevedibile ha coinvolto Teo Mammucari e Rudy Zerbi nell’ultima puntata di Tu Si Que Vales, che ancora sta facendo discutere i fan del programma. I due volti noti della TV si sono sfidati a braccio di ferro e quella che avrebbe dovuto essere una semplice goliardata e che invece è diventato un vero scontro di fuoco volto a dimostrare a tutti i presenti la loro “virilità”. A fare una figura “di m…” Però è stato proprio Mammucari…

Che cosa è successo tra Teo Mammucari e Rudy Zerbi? I due showman si sono resi protagonisti di una sfida esilarante che ha fatto molto discutere il pubblico in studio e a casa. Tutto è nato da una sfida, all’apparenza goliardica, che è poi sfociata in uno scontro del tutto inatteso. A uscirne davvero male, però, è stato proprio Mammucari. Anche Belen Rodriguez e Maria de Filippi non hanno potuto non deriderlo…

Lo scontro durissimo tra Zerbi e Mammucari a ‘Tu Si Que Vales’ fa ancora discutere i fan

Ma come è nato lo scontro tra Mammucari e Zerbi? Tutto è partito dall’esibizione di un concorrente, campione di braccio di ferro, che ha dimostrato di saper resistere, con un solo braccio, anche alla partenza di una moto (legata a lui da una fune).

A questo punto, Mammucari ha voluto sfidare Rudy Zerbi a braccio di ferro e, sicurissimo di sé, gli ha pure detto “Ti distruggo”, asserendo che se avesse perso nella prossima puntata si sarebbe travestito da donna. Zerbi (che ha di recente fatto una confessione incredibile) ha accettato di buon grado la sfida, ma essendo mancino (e Mammucari destro) alla fine ha dovuto sfidare il collega con il braccio meno “forte”, cioè il destro. E anche così ha subito battuto Mammucari facendogli fare, come lui stesso ha dichiarato, “una figura di m ..”.

Mammucari (che di recente ha anche parlato della sua ex fidanzata) ha anche cercato di arrampicarsi sugli specchi, dicendo cose come “No aspetta non vale!”, e Zerbi ha quindi accettato di sfidarlo altre due volte, vincendo sempre. A conclusione della sfida, Zerbi lo ha salutato ironicamente con un “Vaffan…”. Mammucari ha quindi esortato Zerbi, in una sorta di rivincita, a sfidarlo in una serie di flessioni, ma stavolta Zerbi avrebbe gentilmente rifiutato la proposta. Insomma, una gran brutta figura per Mammucari che non deve aver preso la sconfitta moto bene…