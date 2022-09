L’idea geniale per appendere cappotti lunghi, ne farai tesoro

Appendere i cappotti lunghi nell’armadio? Non sarà più un problema! Ecco il trucco geniale per sistemare il tuo capo spalla senza rovinarlo e senza che occupi troppo spazio! Scopri come in questa guida di stile targata CheDonna!

La moda si è pronunciata, ed è chiaro che per l’inverno 2023 tra i capi che indosseremo per la maggiore ci saranno i cappotti. Ma non tutti i modelli, solo uno in particolare: oversize e lungo fino alle caviglie. Ma un pensiero ci ha colpiti immediatamente. Come riporre il nostro cappotto lungo nell’armadio senza che questo si rovini? Ecco la risposta geniale!

Avere un guardaroba in ordine è la prima regola di ogni fashionista che si rispetti, perché così è più facile trovare tutti i capi di cui abbiamo bisogno e non si rovineranno con il tempo.

Nonostante la nostra fatica, esistono alcuni capi d’abbigliamento che proprio non ne vogliono sapere di ordine, e ogni qual volta li riponiamo nell’armadio è sempre un incubo. Rovinano il nostro guardaroba e mettono in disordine anche gli altri capi.

Avete immaginato bene, stiamo proprio parlando dei cappotti lunghi!

Ogni qual volta li inseriamo nel nostro appendiabiti il tessuto tocca gli altri capi piegandosi su se stesso, quindi avremo un cappotto sempre stropicciato sulla parte finale, impossibile da indossare, e che crea disordine poggiandosi sugli altri capi perfettamente piegati. Un vero incubo.

Da oggi tutto questo cambierà perché dal web è arrivato il trucco più geniale che ci sia, per riporre il cappotto lungo in maniera super ordinata! Siete curiose? Scopriamo come fare!

Appendere i cappotti lunghi in tre facili step: ecco il trucco geniale!

Prima di riporlo nell’armadio dobbiamo scegliere il cappotto più giusto in base ai nostri gusti in fatto di fashion e alle nostre esigenze. Come fare? Giacche, trench e cappotti, quest’anno se vuoi essere trendy dovrai indossarli così!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo gli step per appendere i cappotti lunghi in maniera perfetta:

ci serviranno due grucce. Una da maglia e una con le pinze da pantalone. Inseriamo il cappotto nella gruccia da maglia come di consueto. In più prendiamo la gruccia per i pantaloni con le pinze e la posizioniamo all’estremità finale del nostro cappotto a questo punto avremo il cappotto con due stampelle, alle due estremità. Prendiamo l’estremità con la stampella a pinze e pieghiamo in due il cappotto fino a fare toccare le due stampelle. Incrociamole tra di loro e siamo pronte per posizionare il nostro cappotto lungo nell’armadio.

In questo modo il nostro cappotto occuperà metà dello spazio e sarà sempre ordinato. Questo trucco geniale, in più, può essere usato per tutti i capi lunghi all’interno del vostro armadio: pantaloni, abiti eleganti, gonne lunghe etc..

Da oggi sistemare il guardaroba sarà molto più semplice!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come sistemare nell’armadio i cappotti lunghi utilizzando un trucco geniale!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le news del fashion ed essere sempre al top!