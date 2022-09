Giacche, trench e cappotti, quest’anno se vuoi essere trendy dovrai indossarli così

Giacche, trench e cappotti: l’inverno 2023 sarà all’insegna dei capi spalla! Scopri in questa guida di stile targata CheDonna come dovrai indossare questi capi trendy e tra quali scegliere per essere al top!

L’autunno è alle porte e l’inverno si avvicina sempre di più. Noi che siamo delle perfette fashion lover cosa possiamo fare se non scoprire in anticipo quali saranno le tendenze delle prossime stagioni? Una cosa è certa: a dominare le tendenze saranno loro, i capi spalla! Giacche, cappotti e trench, ecco di cosa non potrai fare a meno per l’inverno 2023!

I big della moda si sono espressi attraverso le loro collezioni, e la cosa è chiara: l’inverno 2023 sarà composto dai capi spalla!

Se fino a qualche anno fa i cappotti e i piumini non erano rilevanti nel fashion, ma solo fondamentali per le fredde temperature, adesso sono i punti saldi della moda!

Non importa quanto siano perfetti i look che indossiamo sotto. Se non abbiamo il capo spalla giusto il nostro outfit sarà un vero e proprio flop!

Allora non perdiamo tempo, entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i capi spalla che dovremo indossare per le prossime stagioni, come sceglierli e quali faranno più al caso nostro!

Giacche e cappotti, piumini e trench: scegli quello che più fa al caso tuo!

In un momento storico come quello che stiamo attraversando, possedere tantissimi capi di abbigliamento non è per nulla trendy! Soprattutto quando si tratta di cappotti o giubbini, perché i modelli in voga per il prossimo anno sono stati presi proprio dal passato. Allora spolveriamo i guardaroba delle nostre madri, zie e amiche. Facciamo una passeggiata per i negozi vintage. Troverete dei tesori inaspettati!

Quali saranno i capi spalla da indossare per l’autunno/inverno 2022/2023?

cappotto oversize : lo stiamo indossando già da qualche anno. Il cappotto modello oversize ci accompagnerà per ancora molto tempo. Solo qualche novità. Scegliete colori chiari, come il bianco o il grigio polvere, oppure optate per colori shock, come propone Maison Valentino con il suo cappotto oversize lungo fino alle caviglie fucsia!

: lo stiamo indossando già da qualche anno. Il cappotto modello oversize ci accompagnerà per ancora molto tempo. Solo qualche novità. Scegliete colori chiari, come il bianco o il grigio polvere, oppure optate per colori shock, come propone Maison Valentino con il suo cappotto oversize lungo fino alle caviglie fucsia! trench : elegante e senza tempo, il trench farà di nuovo parte del nostro abbigliamento quotidiano. Ottimo come soprabito per andare in ufficio o per le giornate di pioggia.

: elegante e senza tempo, il trench farà di nuovo parte del nostro abbigliamento quotidiano. Ottimo come soprabito per andare in ufficio o per le giornate di pioggia. cappotto piumino: una novità assoluta è il piumino oversize tagliato a forma di cappotto. Ottimo per le giornate invernali più fredde.

una novità assoluta è il piumino oversize tagliato a forma di cappotto. Ottimo per le giornate invernali più fredde. giacche a go go: blazer, corte e aderenti, lunghe fino al ginocchio. Scegliete la vostra giacca preferita e indossatela tutto l'inverno. Potete abbinarla come finale per i vostri look oppure come cappotto da indossare per le giornate miti. Una cosa è certa: la giacca ci farà compagnia per tutto l'anno!

Adesso che abbiamo visto cosa sarà di tendenza le prossime stagioni non ci resta che realizzare i nostri outfit e sfoggiarli, al tempo giusto!