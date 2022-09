Anticipazioni Una Vita: Dori confessa tutta la verità a Felipe

Anticipazioni Una Vita. Dori svela tutta la verità a Felipe in una confessione vera, profonda e sincera. Ecco cosa gli ha rivelato: da non crederci…

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: Dori racconta la verità a Felipe

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e per questo le vicende stanno diventando sempre più contorte e ingarbugliate. Oggi vi vogliamo parlare nel dettaglio dell’infermiera Dori (Leonor Martin) e dell’avvocato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e della loro pseuda relazione d’amore.

Tutto avrà origine quando dopo essersi avvicinati in senso amoroso, Dori deciderà di allontanarsi dall’Alvarez Hermoso senza dargli alcuna spiegazione. La verità è però che la donna ha ottenuto una borsa di studio austriaca e che per tale motivo dovrà presto lasciare Acacias. Il non dire la verità manderà in confusione Felipe che nel frattempo si sentirà completamente innamorato da Dori.

Infatti tutta questa situazione genererà solo tanta tensione. Una tensione che sfocerà in un confronto piuttosto acceso che alla fine porterà Dori ad essere totalmente sincera nei confronti di Felipe e gli confesserà di essersi avvicinata a lui perché aveva bisogno di studiare la psiche di una persona, coinvolta in un fatto tragico come l’attentato anarchico che gli è capitato.

Dunque, Dori si è avvicinata a Felipe con lo scopo di realizzare una relazione che le potesse consentire l’accesso alla borsa di studio per entrare a far parte di una classe prestigiosa di psicanalisi in Austria. Si tratta quindi di un amore nato con l’inganno e la menzogna ma che non aveva messo in conto l’idea di innamorarsi.